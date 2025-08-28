Arranca escuela con aulas móviles en Urbivilla del Real

Más de un centenar de niños de la colonia Urbivilla del Real cuentan desde este jueves con un plantel educativo propio, luego de que el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con la Secretaría de Educación de Coahuila, pusiera en marcha tres aulas móviles para atender de primero a sexto grado de primaria.

El nuevo espacio escolar arranca con tres docentes en modalidad multigrado, con posibilidad de ampliar tanto personal como infraestructura conforme aumente la matrícula. Para este primer ciclo escolar no se cobrará cuota de inscripción, garantizando el acceso gratuito a la educación para las familias de la colonia.

Autoridades municipales y educativas resaltaron que la apertura de este plantel responde a una demanda largamente planteada por los vecinos y se convierte en una alternativa para evitar traslados largos hacia otros sectores de la ciudad.

La subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz Esparza, estimó una demanda inicial de entre 80 y 100 alumnos, con capacidad de crecimiento en función de las necesidades de la comunidad. Por su parte, el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez, subrayó que las aulas móviles representan un primer paso para detonar progreso social mediante la educación cercana y accesible.

En representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la directora de Educación Municipal, Mónica Merino Sánchez, señaló que con este arranque se cumple el compromiso de dotar a Urbivilla del Real de un espacio educativo digno.

