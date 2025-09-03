Aseguran camioneta con 100 kilos de marihuana en Ramos Arizpe

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Policía del Estado, aseguraron una camioneta con aproximadamente 100 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la carretera estatal 114, a la altura del ejido Hipólito.

La acción ocurrió la tarde del martes, cuando se detectó la unidad en color rojo que transportaba la hierba con las características propias de la droga.

El conductor y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, este resultado forma parte de la estrategia de seguridad que articula a corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Agencia de Investigación Criminal, Grupo de Reacción Sureste, Policía Estatal y la corporación municipal de Ramos Arizpe.

Las autoridades destacaron que estos operativos buscan fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar la tranquilidad de las familias en la región sureste de Coahuila.

Comentarios