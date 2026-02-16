Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
5478_C5_F2_D8_B6_482_D_B080_52_DB_6_F7_FE_719_8225d22e97
Coahuila

Firman INE y Canirac convenio para promover el voto ciudadano

Castillo Morales destacó la importancia de implementar acciones específicas para incentivar a los ciudadanos a participar en la jornada electoral en junio

  • 16
  • Febrero
    2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en el próximo proceso electoral. La firma del acuerdo tuvo lugar el lunes por la mañana y fue encabezada por Miguel Castillo Morales, encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, e Isidoro García Reyes, presidente de Canirac.

Buscan incentivar participación en elección del Congreso del Estado

Durante la rueda de prensa, Castillo Morales destacó la importancia de implementar acciones específicas para incentivar a los ciudadanos a participar en la jornada electoral del 7 de junio, donde se renovará el Congreso del Estado mediante 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Invitan a trabajadores restauranteros a ejercer su derecho al voto

Isidoro García Reyes también subrayó que el convenio no solo busca motivar al electorado, sino que también invita a los más de 15,000 trabajadores de la industria restaurantera a ejercer su derecho al voto.

53A57BB6-A12C-40C4-820A-C32D06877B55.jpeg

Ofrecerán promociones a ciudadanos que participen en la votación

Como parte de esta colaboración, Canirac ofrecerá promociones especiales para aquellos ciudadanos que acudan a emitir su voto, fomentando así un sentido de responsabilidad cívica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aqevfde_acfb81a936
Refuerzan operativos contra extorsiones en Matamoros
60188ec9_19d4_4c7c_a1dd_ed026a081967_0b2184a32b
Restaurantes generan más de 5 millones de pesos por San Valentín
nacional_ine_d0c9a8c7f4
Cumplen 3 organizaciones requisitos para ser partidos políticos
publicidad

Últimas Noticias

GUQ_4h_D_XUAA_h_IH_8532ea691b
¡Al quirófano! Katty Martínez sufre rotura de ligamento cruzado
deportes_edson_alvarez_aee5dd7977
Edson Álvarez causa baja con el Tri para la fecha FIFA
amparos_d0eaa7d056
SCJN confirma créditos por más de $246 mdp en tres amparos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×