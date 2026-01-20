Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_20_at_1_35_11_AM_c576300129
Coahuila

Retiro de incentivos en EUA detonó despidos en GM

Claudia Sheinbaum dijo que, pese a este ajuste, General Motors mantiene sus inversiones en el país, al confirmar un compromiso de $1,000 millones de dólares

  • 20
  • Enero
    2026

La crisis de despidos masivos ha aumentado en Coahuila, y esta se agravó con el despido masivo de 1,900 trabajadores de General Motors, ubicada en Ramos Arizpe. 

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló ayer en la mañanera que los despidos se deben al retiro de incentivos del gobierno de Donald Trump para la producción de autos eléctricos.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la administración del expresidente Joe Biden impulsó incentivos para la fabricación de vehículos eléctricos, los cuales fueron retirados tras la llegada del actual gobierno republicano en Estados Unidos.

Señaló que dichos estímulos, vinculados a la agenda de cambio climático, propiciaron modificaciones en las cadenas de producción de diversas armadoras para aumentar la fabricación de vehículos eléctricos destinados a la exportación. En ese contexto, destacó que General Motors cuenta con una planta estratégica en México, orientada tanto al mercado estadounidense como al nacional.

Sin embargo, indicó que la eliminación de estos incentivos obligó a las empresas a reorientar su producción, al no contar ya con los apoyos necesarios para la comercialización de autos eléctricos en Estados Unidos.

Desde el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo subrayó que, pese a este ajuste, General Motors mantiene sus inversiones en el país, al confirmar un compromiso de $1,000 millones de dólares. No obstante, precisó que la reducción se concentra en las líneas de producción relacionadas con vehículos eléctricos.

En este contexto, la empresa automotriz General Motors confirmó el despido de alrededor de 1,900 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de una reconfiguración operativa derivada de la menor demanda de este tipo de unidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_01_19_222317_b005cb4c59
Jericó Abramo presenta su Primer Informe Legislativo en Saltillo
salud_coahuila_mastografias_861dbb62ab
Brigada de salud integral gratuita para mujeres llega a Saltillo
IMG_5129_90e9e24c93
Descarta Coahuila crisis laboral por ajuste en GM
publicidad

Últimas Noticias

presupuwsto_organismos_congreso_0a6ac16462
Solicitan organismos autónomos pago de recursos completo
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T144128_380_2f99615d82
Gertz Manero, designado embajador de México en Reino Unido
INFO_7_DOS_FOTOS_1_50c440e725
Buscan agilizar denuncias por pensión alimenticia
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×