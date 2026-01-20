Retiro de incentivos en EUA detonó despidos en GM

La crisis de despidos masivos ha aumentado en Coahuila, y esta se agravó con el despido masivo de 1,900 trabajadores de General Motors, ubicada en Ramos Arizpe.

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló ayer en la mañanera que los despidos se deben al retiro de incentivos del gobierno de Donald Trump para la producción de autos eléctricos.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la administración del expresidente Joe Biden impulsó incentivos para la fabricación de vehículos eléctricos, los cuales fueron retirados tras la llegada del actual gobierno republicano en Estados Unidos.

Señaló que dichos estímulos, vinculados a la agenda de cambio climático, propiciaron modificaciones en las cadenas de producción de diversas armadoras para aumentar la fabricación de vehículos eléctricos destinados a la exportación. En ese contexto, destacó que General Motors cuenta con una planta estratégica en México, orientada tanto al mercado estadounidense como al nacional.

Sin embargo, indicó que la eliminación de estos incentivos obligó a las empresas a reorientar su producción, al no contar ya con los apoyos necesarios para la comercialización de autos eléctricos en Estados Unidos.

Desde el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo subrayó que, pese a este ajuste, General Motors mantiene sus inversiones en el país, al confirmar un compromiso de $1,000 millones de dólares. No obstante, precisó que la reducción se concentra en las líneas de producción relacionadas con vehículos eléctricos.

En este contexto, la empresa automotriz General Motors confirmó el despido de alrededor de 1,900 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de una reconfiguración operativa derivada de la menor demanda de este tipo de unidades.

