Cerrar X
113482c9_0009_408f_bd47_47cdf9452b8f_37b7229837
Coahuila

Baja en producción automotriz no afecta a egresados de UPRA

Demanda de mano de obra calificada continúan en las mismas cifras ante la llegada de inversiones impulsadas por el Estado

  • 03
  • Septiembre
    2025

Pese a la incertidumbre generada por los aranceles y la baja en la producción automotriz, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) mantiene estables sus niveles de colocación laboral, con más del 68% de sus egresados integrados al sector industrial, informó la rectora Aleida López Barrón.

La directiva explicó que la demanda de mano de obra calificada en la región continúa firme gracias a la llegada de nuevas inversiones impulsadas por el Gobierno del Estado, lo que ha permitido sostener las oportunidades laborales para los jóvenes profesionistas.

2acac2f4-56ad-43ae-91d5-4857b3b865ee.jpg

Las cuatro carreras que ofrece la UPRA —Mecatrónica, Robótica, Manufactura Avanzada y Administración— se encuentran directamente vinculadas con el sector industrial de la zona sureste, lo que facilita la incorporación de los egresados a empresas de la cadena automotriz y manufacturera.

López Barrón adelantó que la universidad ya analiza la apertura de una nueva carrera enfocada en tecnologías emergentes, con el objetivo de responder a las necesidades del sector productivo y ampliar la oferta académica en el próximo ciclo escolar.

1e10b31d-1a0d-478c-8e72-f9d69620afa4.jpg

Como parte de la formación integral, la UPRA ha reforzado la capacitación de sus alumnos mediante cursos especializados en seguridad, normas de higiene, ventas y administración. En la más reciente edición participaron 114 estudiantes de las modalidades bilingüe y mixta, quienes completaron 40 horas de preparación en conjunto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila ( ICATEC) , con el fin de fortalecer sus habilidades prácticas antes de ingresar al mundo laboral.

Con estas acciones, la institución busca consolidar su papel como formadora de talento especializado para la industria automotriz y manufacturera de Coahuila, manteniendo la confianza de los empleadores pese al escenario económico internacional.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_13_4c82c706cb
Empresarios y Gobierno cuestionan cobro de alumbrado público
7aeb909f_e8e4_4b78_b002_0a62769652ea_67a67ffc59
Ramos Arizpe analiza paradero industrial del tren con incentivos
Reynosa_atrae_nuevas_inversiones_y_el_retorno_de_empresas_720c74c87a
Reynosa atrae nuevas inversiones y el retorno de empresas
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_d9e16d4c57
Anuncian estreno de 'Frankenstein' para octubre 2025
rss_efe2511904d47b87e9c8d41a43fb892045f6cd4e6baw_1e4375909d
Jessica Chastain recibe homenaje con estrella en Paseo de la Fama
EH_UNA_FOTO_923ab09658
FMF aplaude decisión del TAS: no habrá ascenso antes de 2026-27
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×