Baja en producción automotriz no afecta a egresados de UPRA

Pese a la incertidumbre generada por los aranceles y la baja en la producción automotriz, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) mantiene estables sus niveles de colocación laboral, con más del 68% de sus egresados integrados al sector industrial, informó la rectora Aleida López Barrón.

La directiva explicó que la demanda de mano de obra calificada en la región continúa firme gracias a la llegada de nuevas inversiones impulsadas por el Gobierno del Estado, lo que ha permitido sostener las oportunidades laborales para los jóvenes profesionistas.

Las cuatro carreras que ofrece la UPRA —Mecatrónica, Robótica, Manufactura Avanzada y Administración— se encuentran directamente vinculadas con el sector industrial de la zona sureste, lo que facilita la incorporación de los egresados a empresas de la cadena automotriz y manufacturera.

López Barrón adelantó que la universidad ya analiza la apertura de una nueva carrera enfocada en tecnologías emergentes, con el objetivo de responder a las necesidades del sector productivo y ampliar la oferta académica en el próximo ciclo escolar.

Como parte de la formación integral, la UPRA ha reforzado la capacitación de sus alumnos mediante cursos especializados en seguridad, normas de higiene, ventas y administración. En la más reciente edición participaron 114 estudiantes de las modalidades bilingüe y mixta, quienes completaron 40 horas de preparación en conjunto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila ( ICATEC) , con el fin de fortalecer sus habilidades prácticas antes de ingresar al mundo laboral.

Con estas acciones, la institución busca consolidar su papel como formadora de talento especializado para la industria automotriz y manufacturera de Coahuila, manteniendo la confianza de los empleadores pese al escenario económico internacional.

