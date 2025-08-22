Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_22_at_4_27_26_PM_08126f144b
Coahuila

Brigadas llegan a Cañadas del Mirador con limpieza y apoyo

Vecinos recibieron el programa “Todos por Más en Tu Colonia”, con acciones de limpieza, descacharrización, alumbrado y rehabilitación de espacios

  • 22
  • Agosto
    2025

Vecinos de la colonia Cañadas del Mirador recibieron este viernes a las brigadas del programa “Todos por Más en Tu Colonia”, que llevan a cabo trabajos de limpieza, descacharrización y mantenimiento en espacios públicos de Ramos Arizpe.

Las acciones incluyeron el retiro de escombro, limpieza de arroyos, poda de árboles, pintura, reparación de alumbrado público y atención a mascotas, con la participación de cuadrillas de Servicios Primarios, Parques y Jardines y Ecología.

El programa busca atender de manera directa a colonias que presentan mayor necesidad de rehabilitación de espacios comunes y generar condiciones más seguras para la convivencia vecinal.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 4.27.27 PM.jpeg

En paralelo a los trabajos en Cañadas del Mirador, se realizaron labores de mantenimiento en otros puntos del municipio: la plaza Santo Domingo ya fue rehabilitada, en la plaza Cetis 60 continúan las labores de limpieza, y en el Centro Comunitario Blanca Esthela los trabajos fueron concluidos. También se registró intervención en la colonia Sierra Morena, con limpieza del canal, y en el parque de los Pinos, con corte de áreas verdes.

Las brigadas también apoyaron en el bulevar Díaz Ordaz y en el DIF Municipal, donde se retiraron árboles caídos y se realizaron acciones de embellecimiento urbano.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 4.27.27 PM (1).jpeg

De acuerdo con el Ayuntamiento, este programa se extenderá a más colonias en los próximos días, con el objetivo de mantener en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

SGT_e01357ce29
Arrancó con éxito el Festival de Teatro Nuevo León 2025
20250822_03_expandir_espacio_seguro_04_df63fad59a
FC ampliará 'Espacios Seguros' para compra-venta de autos
Acusan_en_EUA_de_fraude_a_Bernardo_Gomez_regidor_de_Rio_Bravo_87c50c8442
Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_23_at_3_07_13_PM_851c54e490
Invitan a abogados a capacitarse en AI aplicada a ámbito jurídico
dfbhnds_fcb67b2a73
DIF apoya a familia afectada por incendio en centro de Monterrey
Asalto_robo_archivo_e9d95d9512
Asaltan a hombre y le roban $140,000 pesos en Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×