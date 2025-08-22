Brigadas llegan a Cañadas del Mirador con limpieza y apoyo

Vecinos de la colonia Cañadas del Mirador recibieron este viernes a las brigadas del programa “Todos por Más en Tu Colonia”, que llevan a cabo trabajos de limpieza, descacharrización y mantenimiento en espacios públicos de Ramos Arizpe.

Las acciones incluyeron el retiro de escombro, limpieza de arroyos, poda de árboles, pintura, reparación de alumbrado público y atención a mascotas, con la participación de cuadrillas de Servicios Primarios, Parques y Jardines y Ecología.

El programa busca atender de manera directa a colonias que presentan mayor necesidad de rehabilitación de espacios comunes y generar condiciones más seguras para la convivencia vecinal.

En paralelo a los trabajos en Cañadas del Mirador, se realizaron labores de mantenimiento en otros puntos del municipio: la plaza Santo Domingo ya fue rehabilitada, en la plaza Cetis 60 continúan las labores de limpieza, y en el Centro Comunitario Blanca Esthela los trabajos fueron concluidos. También se registró intervención en la colonia Sierra Morena, con limpieza del canal, y en el parque de los Pinos, con corte de áreas verdes.

Las brigadas también apoyaron en el bulevar Díaz Ordaz y en el DIF Municipal, donde se retiraron árboles caídos y se realizaron acciones de embellecimiento urbano.

De acuerdo con el Ayuntamiento, este programa se extenderá a más colonias en los próximos días, con el objetivo de mantener en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.

