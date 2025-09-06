Cerrar X
Coahuila

Cabalgata de Sabinas reúne a más de 10 mil jinetes

La edición 36 de la Gran Cabalgata de Sabinas consolidó su lugar como la más grande del país, con la participación de más de 10 mil jinetes y 75 mil asistentes

La edición 36 de la Gran Cabalgata de Sabinas consolidó su lugar como la más grande de México, con la participación de más de 10 mil jinetes y la presencia de alrededor de 75 mil personas que se dieron cita en la región Carbonífera para presenciar el recorrido.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el evento y destacó que esta tradición refleja la cultura norteña y coahuiltexana, además de ser un espacio de convivencia familiar que se desarrolla en un ambiente de paz y seguridad.

La secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, señaló que la derrama económica generada por el encuentro superará los 35 millones de pesos, reflejada principalmente en hoteles, restaurantes y comercios locales, debido a la asistencia de visitantes de diversos puntos de Coahuila, de otros estados y de Estados Unidos.

Jiménez Salinas subrayó que la cabalgata es resultado del trabajo conjunto entre el Municipio, el Estado, el Comité Organizador y la ciudadanía, y agregó que este tipo de actividades no solo fortalecen la identidad cultural, sino que también impulsan la economía regional.

Durante su mensaje, el mandatario estatal apuntó que, junto con las licitaciones de carbón y los proyectos de Polos de Desarrollo, la Carbonífera seguirá siendo un motor económico de Coahuila, siempre en coordinación con la Federación y los inversionistas.

La Gran Cabalgata de Sabinas es considerada una de las tradiciones más emblemáticas de Coahuila, pues además de reunir a miles de jinetes y familias, fortalece los lazos de unidad y convivencia en la región.


