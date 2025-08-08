Cerrar X
Coahuila

Centro de Rehabilitación procederá legalmente contra agresores

El Centro 'Coahuila Una Esperanza' informó que procederá legalmente contra los familiares de un interno que, según, ingresaron por la fuerza a las instalaciones

  • 08
  • Agosto
    2025

Directivos y padrinos del Centro de Rehabilitación “Coahuila Una Esperanza” informaron que emprenderán acciones legales contra los familiares de un interno que, según señalan, ingresaron por la fuerza a las instalaciones y agredieron físicamente a trabajadores del lugar.

De acuerdo con la versión del centro, los responsables habrían incurrido en delitos como allanamiento de morada, agresiones, daños materiales, robo con violencia y amenazas, entre otros.

Los directivos señalaron que este tipo de actos deben ser castigados y que se seguirán los protocolos correspondientes para que las autoridades determinen quién o quiénes resulten responsables, con el fin de que paguen por los daños ocasionados y por la presunta difamación hacia la institución.

"No vamos a permitir que se manche el trabajo que realizamos por un acto violento e injustificado", expresó uno de los directivos.

"Ingresaron de forma agresiva, golpearon a nuestro personal y dañaron nuestras instalaciones, esto no se puede quedar impune", agregó.

"Aquí trabajamos con respeto, siguiendo las reglas y cuidando la integridad de cada interno. Lo que hicieron no solo puso en riesgo a quienes estaban presentes, sino que también difamó a nuestra institución", señalaron padrinos del centro.

"Pedimos a las autoridades que actúen con firmeza y apliquen la ley para que estas conductas no se repitan", concluyeron.

El Centro “Coahuila Una Esperanza” reiteró su compromiso de continuar trabajando bajo la normativa establecida y con respeto a los derechos humanos de los internos.


