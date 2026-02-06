Sheinbaum atenderá a obreros de AHMSA en siete meses

Los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) tendrían que esperar hasta siete meses para ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó Juan Lucio Torres, comisionado del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.

El representante obrero dio a conocer la información luego de regresar de una serie de gestiones realizadas en la Ciudad de México, donde presentó un informe ante la asamblea de trabajadores sobre los avances alcanzados en la defensa de sus derechos laborales.

Durante su estancia en la capital, Torres participó en las acciones iniciales del plantón instalado por extrabajadores de la siderúrgica en el Zócalo capitalino, el cual —dijo— logró mantenerse pese a intentos de impedir su instalación, al tratarse de un espacio público.

Señaló que la protesta ha generado presión en el ámbito federal, pero advirtió que el movimiento se mantendrá activo hasta obtener una respuesta directa de la Presidencia de la República.

Asimismo, informó que formó parte de una comisión que sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la que se abordaron temas relacionados con el proceso de quiebra de AHMSA, la subasta de la empresa y los mecanismos de pago para los trabajadores.

De acuerdo con lo expuesto por la dependencia, el finiquito se contemplaría bajo dos esquemas legales: la Ley de Quiebras y la Constitución, lo que colocaría a los trabajadores como acreedores preferentes. Sin embargo, la STPS advirtió que cubrir los adeudos conforme al contrato colectivo podría afectar acuerdos con acreedores financieros.

Torres alertó que un incumplimiento podría frenar el proceso legal y prolongar la incertidumbre tanto para trabajadores como para inversionistas.

En otro tema, dio a conocer que se sostuvieron reuniones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exponer la problemática de pensiones reducidas, ya que existen extrabajadores que reciben entre tres mil y cuatro mil pesos mensuales.

Ante esta situación, solicitaron el recálculo de pensiones con base en los últimos cinco años efectivamente laborados, así como pagos retroactivos para quienes ya reciben pensiones parciales.

El comisionado reiteró que la quiebra de AHMSA fue inducida y recordó que la crisis ha tenido un fuerte impacto humano, con más de 70 trabajadores fallecidos durante el proceso.

Finalmente, lamentó que la saturación de la agenda presidencial retrase un encuentro directo con Sheinbaum, aunque confió en que, tras concretarse la subasta de la empresa, se liberen los pagos pendientes conforme a lo que marca la ley

