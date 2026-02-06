Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_06_at_2_02_54_AM_a2c90ecb96
Coahuila

Sheinbaum atenderá a obreros de AHMSA en siete meses

Los manifestantes dijeron que la protesta ha generado presión, pero advirtieron que el movimiento se mantendrá activo hasta obtener una respuesta

  • 06
  • Febrero
    2026

Los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) tendrían que esperar hasta siete meses para ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó Juan Lucio Torres, comisionado del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.

El representante obrero dio a conocer la información luego de regresar de una serie de gestiones realizadas en la Ciudad de México, donde presentó un informe ante la asamblea de trabajadores sobre los avances alcanzados en la defensa de sus derechos laborales.

Durante su estancia en la capital, Torres participó en las acciones iniciales del plantón instalado por extrabajadores de la siderúrgica en el Zócalo capitalino, el cual —dijo— logró mantenerse pese a intentos de impedir su instalación, al tratarse de un espacio público.

Señaló que la protesta ha generado presión en el ámbito federal, pero advirtió que el movimiento se mantendrá activo hasta obtener una respuesta directa de la Presidencia de la República.

Asimismo, informó que formó parte de una comisión que sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la que se abordaron temas relacionados con el proceso de quiebra de AHMSA, la subasta de la empresa y los mecanismos de pago para los trabajadores.

De acuerdo con lo expuesto por la dependencia, el finiquito se contemplaría bajo dos esquemas legales: la Ley de Quiebras y la Constitución, lo que colocaría a los trabajadores como acreedores preferentes. Sin embargo, la STPS advirtió que cubrir los adeudos conforme al contrato colectivo podría afectar acuerdos con acreedores financieros.

Torres alertó que un incumplimiento podría frenar el proceso legal y prolongar la incertidumbre tanto para trabajadores como para inversionistas.

En otro tema, dio a conocer que se sostuvieron reuniones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exponer la problemática de pensiones reducidas, ya que existen extrabajadores que reciben entre tres mil y cuatro mil pesos mensuales.

Ante esta situación, solicitaron el recálculo de pensiones con base en los últimos cinco años efectivamente laborados, así como pagos retroactivos para quienes ya reciben pensiones parciales.

El comisionado reiteró que la quiebra de AHMSA fue inducida y recordó que la crisis ha tenido un fuerte impacto humano, con más de 70 trabajadores fallecidos durante el proceso.

Finalmente, lamentó que la saturación de la agenda presidencial retrase un encuentro directo con Sheinbaum, aunque confió en que, tras concretarse la subasta de la empresa, se liberen los pagos pendientes conforme a lo que marca la ley


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trabajo_coahuila_9607a54cc2
Denuncian rechazo en contrataciones por adeudos con Infonavit
vacunacion_sheinbaum_sarampion_bc89a1ad59
Llaman a reforzar vacunación contra el sarampión en México
mexico_cuba_petroleo_2d1b49ae96
Enviará México ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes
publicidad

Últimas Noticias

trabajo_coahuila_9607a54cc2
Denuncian rechazo en contrataciones por adeudos con Infonavit
IMG_7470_715fe3b752
Acuden a la segunda edición del Mercadito a Peso en Ramos Arizpe
sonny_jurguensen_muere_c95423d2de
Fallece legendario quarterback Sonny Jurgensen a los 91 años
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×