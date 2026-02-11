Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_COLLAGE_903da101b9
Nacional

Privan de la libertad a cinco hombres en carretera de Sinaloa

Cinco hombres, entre ellos un menor, fueron interceptados por civiles armados en la carretera Los Mochis-Ahome; autoridades activaron su búsqueda

  • 11
  • Febrero
    2026

Cinco hombres, entre ellos un menor de edad, fueron privados de la libertad en el tramo carretero que conecta a Los Mochis con la cabecera municipal de Ahome, en Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban en un automóvil particular cuando fueron interceptadas por civiles armados cerca del entronque con el ejido El Macapul.

El grupo regresaba de Mazatlán con rumbo a la Villa de Ahome cuando ocurrió el hecho. Una mujer que los acompañaba, identificada como Yuri “N”, fue liberada en el lugar, lo que permitió dar aviso inmediato a las corporaciones de seguridad y a los servicios de emergencia.

Activan fichas de búsqueda

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa difundió las fichas correspondientes a través de sus redes sociales. Las personas desaparecidas son:

  • Luis Ramón Flores, 38 años.
  • Luis Armando Flores, 19 años.
  • Heriberto López Díaz, 30 años.
  • Juan Antonio Soto Espain, 29 años.
  • José Ángel Soto Espain, 17 años.

Tras el reporte, autoridades estatales implementaron un operativo de búsqueda en la zona norte del estado; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre su localización ni sobre personas detenidas.

La Comisión Estatal de Búsqueda formalizó los protocolos de localización y solicitó el apoyo de la población para aportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Quienes cuenten con datos pueden comunicarse a los teléfonos (668) 688 9860 y (668) 219 4525, o enviar información al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx

630948588-1212598197720823-5599210033302857398-n.jpg

630029519-1212571194390190-5264950952084014613-n.jpg

628364524-1211166251197351-7928185505233789352-n.jpg

631028265-1212571664390143-5934494220193855735-n.jpg

631166042-1212387887741854-8814642869530710442-n.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25348844324678_8db30e8950
Mahomes se somete a cirugía de ligamento anterior cruzado
AP_25348808248265_b56da24f2b
Chiefs quedan fuera de playoffs tras siete años consecutivos
EH_COLLAGE_19_595e2834bc
Estos son los partidos programados por NFL para 'Thanksgiving'
publicidad

Últimas Noticias

protestas_reforma_laboral_argentina_953623ecdf
Protesta de reforma laboral deja más de 70 detenidos en Argentina
vacunacion_sheinbaum_sarampion_bc89a1ad59
Refuerza Presidenta con estados estrategia contra sarampión
wall_street_3_noviembre_d02a2cc39d
Wall Street con movimientos 'modestos'; abre en verde
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×