Nacional

CRT abre consulta para cambiar 'Alerta Presidencial'

La CRT inició consulta pública para modificar la leyenda 'Alerta Presidencial' en celulares y homologar mensajes de emergencia antes de abril

  • Febrero
    2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) lanzó una consulta pública para modificar la denominación de la llamada “Alerta Presidencial” que aparece en dispositivos móviles cuando se activa el Protocolo de Alerta Común (PAC) en caso de emergencia.

El objetivo es sustituir esa leyenda por un mensaje que describa con mayor precisión el tipo de evento, como sismo, huracán, incendio o inundación, y refleje su carácter estrictamente preventivo y de protección civil.

El regulador informó que el pasado 29 de enero se aprobó someter a revisión la actualización del mensaje. La consulta estará abierta hasta el 16 de febrero de 2026, y la participación se realiza de manera digital a través del portal oficial de la Comisión.

Se prevé que, a finales de febrero, el Pleno de la CRT analice los resultados y emita los lineamientos definitivos.

Homologación nacional

La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, explicó que el cambio permitirá que todos los dispositivos móviles muestren un mensaje claro y específico sobre el fenómeno que ocurre, evitando ambigüedades.

“Estamos actualizando la normativa para que el usuario ya no reciba la leyenda general, sino el nombre específico del evento. Buscamos que la comunicación sea homologada para todos”, señaló.

La CRT mantiene mesas de diálogo con fabricantes y empresas tecnológicas para integrar los cambios en sistemas operativos como iOS y Android.

El despliegue nacional del nuevo mensaje se estima para abril.


