Coahuila lidera concesiones mineras canceladas en México

Coahuila se posicionó como el estado con mayor número de concesiones mineras canceladas a nivel nacional, como resultado del proceso de depuración emprendido por el Gobierno federal para recuperar superficies que permanecían sin aprovechamiento productivo.

De acuerdo con información presentada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta entidad se revocaron 149 permisos, lo que equivale al 14 por ciento del total de hectáreas reincorporadas al dominio público en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la estrategia se enfoca en revisar concesiones que incumplen con sus obligaciones legales, principalmente aquellas que no registran actividades de exploración, mantienen adeudos en el pago de derechos o son utilizadas con fines especulativos.

A nivel nacional, el funcionario detalló que se han cancelado mil 126 títulos mineros, con lo que se recuperaron más de 889 mil hectáreas que no estaban siendo aprovechadas de manera productiva.

Por su parte, el titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Fernando Aboitiz, señaló que las principales irregularidades detectadas fueron la falta de pago de derechos y la ausencia de informes de exploración, ambos requisitos indispensables para conservar una concesión vigente.

Asimismo, subrayó que 713 de los permisos cancelados se localizaban dentro de Áreas Naturales Protegidas, acumulando más de 249 mil hectáreas, lo que responde a la política federal de restringir la minería en ecosistemas prioritarios.

Además de Coahuila, otros estados con altos niveles de cancelación son Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco. En contraste, Campeche, Quintana Roo y Tabasco no fueron incluidos en la revisión, debido a la escasa o nula actividad minera en sus territorios.

Las autoridades federales informaron que el proceso de revisión continuará, con el objetivo de garantizar que los recursos minerales del país se utilicen de forma responsable, productiva y en estricto apego a la legislación ambiental vigente.

