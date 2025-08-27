Coahuila proyecta alcanzar 15 cuarteles militares y uno estatal

A finales de este año, el Gobierno de Coahuila prevé alcanzar la meta de 15 cuarteles para el Ejército y uno para la Policía Estatal construidos en los primeros dos años de la administración, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al destacar que la seguridad sigue siendo el eje central de su gestión.

El mandatario aseguró que no se trata de una meta menor, pues en regiones como la Carbonífera se construyen cinco cuarteles nuevos, mientras que en la Laguna se encuentra en un 70% de avance el cuartel de Jimulco, además de la rehabilitación de la 11ª Región Militar en Saltillo y el arranque próximo del arco de seguridad.

“En el tema de seguridad nunca podemos bajar la guardia. Nunca se echan campanas al vuelo, no puede andar uno con triunfalismo; es un trabajo permanente de todos los días”, declaró Jiménez.

Como parte de la estrategia tecnológica, adelantó que se trabaja en un proyecto de videovigilancia con cámaras que reforzarán principalmente a la Carbonífera y la región Norte, sumado a acciones en la Laguna, Centro y Sureste.

El gobernador reiteró que la coordinación con las fuerzas federales es clave para mantener el blindaje de Coahuila.

“Seguiremos trabajando en equipo con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional, con las fiscalías y con la presidenta de la República. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo”, enfatizó.

Jiménez Salinas subrayó que, aunque cada región tiene problemáticas distintas, todas han sido consideradas en la estrategia. “Lo más importante es blindar la seguridad y garantizar estabilidad para las familias y la economía del estado”, concluyó.





