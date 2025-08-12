Cerrar X
Coahuila

Con éxito, segunda semana de campamento de verano de SSPC

Tras el emotivo cierre de la primera semana, otro grupo de niños se sumó a esta experiencia que combina diversión, aprendizaje y valores cívicos

Continua con gran entusiasmo la segunda semana del Campamento de Verano 2025, organizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, en colaboración con la Fiscalía General del Estado misma que tendra su clausura el proximo viernes 15 de agsoto 

Tras el emotivo cierre de la primera semana el pasado viernes 8 de agosto, otro grupo de niños se sumó a esta experiencia que combina diversión, aprendizaje y valores cívicos.

Durante esta nueva etapa, los participantes exploran distintas disciplinas y conocen de cerca el trabajo que realizan los peritos de la Fiscalía, lo cual les permite aprender de forma dinámica sobre temas de seguridad, ciencia forense y cultura de la legalidad.

Todo se desarrolla en un entorno seguro y con actividades diseñadas para fomentar el compañerismo, el respeto y la curiosidad.

El éxito del campamento se refleja en la energía y participación de los niños, quienes viven jornadas llenas de juegos, formación y nuevas amistades.

Autoridades estatales han reiterado su compromiso de seguir impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen el tejido social desde la infancia.


