Conagua refuerza operativos contra el huachicoleo de agua

Coahuila se ha convertido en uno de los principales focos de atención para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que en los últimos meses ha intensificado las inspecciones y clausuras de pozos irregulares ante el crecimiento del “mercado negro” del vital líquido en el norte del país.

Productores agrícolas señalaron que el organismo federal, encabezado por Efraín Morales, ha acelerado acciones para recuperar volúmenes acaparados por infractores, luego de detectar un desorden creciente en el uso y comercialización del recurso, que incluso se vende de manera ilegal mediante pipas.

Entre las irregularidades más frecuentes se encuentran la extracción de más agua de la concesionada, perforaciones clandestinas y la utilización del recurso por parte de ayuntamientos e industrias, a pesar de estar destinado al sector agrícola.

Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), explicó que la autoridad realiza auditorías exhaustivas a los concesionarios para verificar que el líquido se utilice conforme a sus títulos de asignación.

“La autoridad anda sobres, revisando a los que tienen permiso, pero también hay mucha gente con pozos profundos fuera de la ley”, advirtió.

En Coahuila, cuadrillas de la Conagua han clausurado diversos pozos clandestinos en semanas recientes. La problemática, sin embargo, no es exclusiva del estado, pues en Baja California también se han detectado perforaciones sin permiso.

De acuerdo con expertos, estas medidas buscan frenar prácticas ilegales arraigadas y ordenar la extracción del recurso en un contexto de creciente presión sobre los acuíferos del norte del país.

