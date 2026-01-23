Protección Civil anuncia más frío y lluvia para Tamaulipas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, hace un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura y las condiciones invernales que prevalecerán desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero, informó el titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente.

De acuerdo con el funcionario estatal y con base en Servicio Meteorológico Nacional, dijo que este escenario deriva de la interacción de la tercera tormenta invernal, el nuevo frente frío número 30, una masa de aire frío ártico y un río atmosférico.

Esta combinación no sólo potenciará el frío, sino que generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán progresivamente del noreste hacia el noreste y centro del territorio nacional para este domingo 25 de enero.

El sistema se expandirá hacia el golfo de México y el centro del país, se activará un evento de norte intenso con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Asimismo, las condiciones de lluvia se extenderán a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Se esperan valores mínimos estimados para este domingo, lunes y martes de -3 a 1° en el norte, de 1 a 5° en el centro, de 5 a 9° en la zona cañera, de 7 a 11° en el sur y de -2 a 2° en el altiplano tamaulipeco.

