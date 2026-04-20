Coparmex impulsa capacitación tras tragedia en General Motors

En respuesta a la reciente tragedia que resultó en la muerte de un trabajador y dejó a 15 empleados de General Motors heridos, Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex , ha declarado que se están llevando a cabo pláticas con todos los socios para implementar un programa integral de capacitación, adiestramiento y certificación de los choferes de transporte de personal.

López Villarreal enfatizó la importancia de actuar de manera preventiva para evitar futuros incidentes similares.

"Es una situación que se está viviendo y que esperamos que pronto se resuelva.

Debemos implementar acciones preventivas, asícomo mejorar los señalamientos y bloqueos, para evitar que ocurran este tipo de accidentes", señaló.

El empresario reafirmó su compromiso con la seguridad en el transporte de trabajadores y la necesidad de establecer medidas que garanticen un entorno más seguro para todos.

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