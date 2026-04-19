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Coahuila

Decomisan redes depredadoras en la presa Palo Blanco

El objetivo de estos operativos es proteger la presa a largo plazo y consolidarla como un espacio para actividades recreativas sostenibles.

  • 19
  • Abril
    2026

El uso de redes de pesca prohibidas en la presa Palo Blanco encendió las alertas de autoridades en Ramos Arizpe, donde Protección Civil ha decomisado al menos nueve redes de atarrayas durante operativos recientes.

De acuerdo con Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, las redes fueron detectadas en las primeras semanas del mes de abril como parte de las acciones de vigilancia implementadas en este cuerpo de agua, donde se busca frenar prácticas consideradas altamente depredadoras.

¿Por qué están prohibidas las atarrayas?

Las atarrayas —también conocidas como redes de arrastre— capturan peces sin distinción de tamaño, incluyendo alevinas, lo que afecta directamente la reproducción y el equilibrio del ecosistema acuático.

Riesgos para las especies en la presa

Autoridades explicaron que este tipo de pesca está prohibida en la presa, ya que pone en riesgo la población de especies, a diferencia de la pesca deportiva, que sí está permitida bajo esquemas controlados.

presa palo blanco

Pesca deportiva como alternativa regulada

La pesca deportiva consiste en el uso de caña y anzuelo, permitiendo la captura temporal del pez para posteriormente liberarlo, lo que favorece la conservación de las especies.

Buscan preservar la presa Palo Blanco

El objetivo de estos operativos es proteger la presa a largo plazo y consolidarla como un espacio para actividades recreativas sostenibles, como torneos de pesca deportiva, siempre que se mantenga el control sobre prácticas ilegales.

Protección Civil reiteró que los recorridos de vigilancia continuarán para evitar el ingreso de redes y otras artes de pesca prohibidas, con el fin de preservar uno de los principales cuerpos de agua de la región.

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