Coahuila

Deja Ramos Fest 2025 derrama de $5 millones y saldo blanco

El Ramos Fest 2025 concluye con saldo blanco y una derrama económica de $5 millones de pesos, atrayendo a más de 71 mil asistentes

  • 18
  • Agosto
    2025

El Ramos Fest 2025 cerró con saldo blanco y una derrama económica estimada en 5 millones de pesos, tras tres días de actividades culturales, gastronómicas, musicales y ecuestres que reunieron a más de 71 mil asistentes en la ciudad.

El festival generó beneficios directos para comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios y hoteles locales, al tiempo que se consolidó como la principal celebración de verano en la región sureste de Coahuila.

Entre las actividades más destacadas se encuentran la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, que atrajo a cientos de familias; la participación de mujeres emprendedoras con venta de productos locales; y el Lechón Fest, que reunió a 50 equipos y sumó la colaboración de ranchos, restaurantes y patrocinadores.

La tradicional cabalgata, que convocó a miles de jinetes de municipios como Saltillo, Arteaga y General Cepeda, así como de entidades como Guanajuato e Hidalgo, también aportó al movimiento económico mediante inscripciones, consumo y servicios asociados a la actividad.

Además de la derrama económica, el festival se caracterizó por el ambiente seguro y familiar que predominó en cada jornada. Autoridades municipales reportaron saldo blanco gracias al despliegue coordinado de la Policía Municipal, Policía del Estado, el Grupo de Reacción Sureste y la Secretaría de Marina, lo que permitió garantizar la tranquilidad de los asistentes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino agradeció la confianza de los visitantes y felicitó a los ciudadanos de Ramos Arizpe por su participación ejemplar. “Vivimos un festival donde predominó la inclusión, la tolerancia y la alegría. Agradezco a cada persona que confió en nuestra ciudad y contribuyó a impulsar la economía local”, expresó.


