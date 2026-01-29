Podcast
Tamaulipas

Resiste producción de naranja bajas temperaturas en Tamaulipas

La producción de naranja valencia en Tamaulipas no se vio afectada por las bajas temperaturas recientes, beneficiando a 2,200 productores

  • 29
  • Enero
    2026

A pesar de las bajas temperaturas que se dejaron sentir por el paso del frente frío número 30, la producción de naranja valencia en Tamaulipas no se vio afectada por heladas recientes en el centro del estado, lo que es una buena noticia para los 2 mil 200 productores registrados en la entidad. 

Sin embargo, la temporada invernal no termina y sigue latente la probabilidad de la presencia de heladas, las cuales no afectaron la producción en el 2025 en la entidad, contrario al vecino estado de Nuevo León. 

La variedad tardía de naranja o Valencia, se cosechará en los próximos meses y se espera una producción favorable, de acuerdo a los propios agricultores quienes señalan que el precio ha llegado a los 6 mil pesos, libres del pago de corte a pizcadores y traslado a las empresas corredoras. 

Producción de cítricos en Tamaulipas

Tamaulipas cuenta con 33 mil hectáreas de cítricos, con una producción anual de más de 774 mil toneladas de acuerdo al portal del gobierno de México. 

  • La naranja es el fruto principal, con variedades como Valencia, Washington Navel y Hamlin.
  • El limón italiano es otro producto importante, con 10 mil hectáreas y una producción de 157 mil toneladas.

Variedades de naranja y limón

  • Naranja: Valencia, Washington Navel, Hamlin y Agria.
  • Limón: Limón italiano o amarillo.

Últimas heladas que afectaron la producción

  • En 2021, heladas dañaron 3 mil hectáreas de cítricos en la zona centro de Tamaulipas.
  • En 2024, la sequía y las heladas afectaron la producción de cítricos en Tamaulipas, con una caída del 50% en la producción de naranja.

Afectaciones en otros estados

  • Nuevo León: La producción de cítricos se vio afectada por sequías y heladas, con una caída en la producción de naranja y toronja.
  • Veracruz: Lluvias intensas en 2025 arrasaron con más del 80% de la producción de cítricos en la región. 

Es importante destacar que la producción de cítricos en Tamaulipas es fundamental para la economía local y que los productores están trabajando para mitigar los efectos de las condiciones climáticas adversas.

 


