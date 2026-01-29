Revelan sanciones para Senegal y Marruecos tras Copa Africana

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio a conocer los castigos derivados de los altercados que marcaron el cierre de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.

El organismo analizó los reportes arbitrales y de seguridad tras el tenso desenlace, que incluyó reclamos masivos, conatos de bronca y protestas por un penalti señalado en los minutos finales.

OFFICIAL STATEMENT: CAF Disciplinary Board imposes sanctions on the Fédération Sénégalaise de Football (FSF), the Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).



Golpe disciplinario a Senegal

La selección campeona no salió ilesa. La CAF impuso una suspensión de cinco partidos en competiciones bajo su jurisdicción al técnico Pape Thiaw por “violar los principios del Código Disciplinario”, además de una multa de $100 mil dólares.

Los jugadores Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr recibieron dos encuentros de castigo cada uno, mientras que la Federación Senegalesa deberá pagar $300 mil dólares por conductas antideportivas durante la final.

Sanciones también para Marruecos

Del lado marroquí, Achraf Hakimi fue suspendido por dos partidos, con un tercero todavía bajo análisis disciplinario, por su parte Ismaila Saibari deberá cumplir tres encuentros fuera de las canchas.

Además, la Federación de Marruecos fue multada con $300 mil dólares: $200 mil por el comportamiento inapropiado de los recogepelotas y otros $100 mil por acciones antideportivas del plantel.

El título no se mueve

En su resolución, la CAF descartó retirar el campeonato a Senegal, pese a la petición presentada por Marruecos después de que los africanos abandonaran momentáneamente el campo antes del cobro del penalti en tiempo añadido.

Con ello, el organismo ratificó al conjunto senegalés como campeón de la Copa Africana de Naciones, aunque dejó claro que los incidentes de la final marcaron uno de los episodios disciplinarios más severos del certamen en los últimos años.

