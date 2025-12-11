Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
detienen_a_el_limones_coahuila_5085ef0b4e
Nacional

UIF congela cuentas bancarias vinculadas a 'El Limones'

Los movimientos corresponden a las investigaciones realizadas contra el hombre, quien fue identificado como jefe de plaza del grupo delictivo "Los Cabrera"

  • 11
  • Diciembre
    2025

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que las cuentas bancarias vinculadas a Edgar "N", alias "El Limones" fueron bloqueadas, así como las pertenecientes a las personas de su círculo cercano.

El organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los movimientos corresponden a las investigaciones realizadas contra el hombre, quien fue identificado como jefe de plaza del grupo delictivo "Los Cabrera", en los estados de Durango y Coahuila.

De acuerdo con las autoridades, también se bloquearon las operaciones de empresas pertenecen a distintos sectores, tales como inmobiliarios y servicios integrales, mismas que aparentemente eran utilizadas como fachada para simular pagos de nómina.

El Gabinete de Seguridad aseguró que estas acciones se llevaron a cabo para blindar la economía nacional.

“Estas acciones se realizan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional” afirmó la dependencia.

Detienen a "Limones" en Durango

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, brindó mayores detalles sobre dicha detención.

Además, destacó que se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_01_at_1_54_29_AM_0237e0a386
Alcalde de Torreón en la mira del UIF por desfalco de $66 mdp
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
Whats_App_Image_2025_07_06_at_6_55_03_PM_cb3c925cf5
Es Nuevo León tercer lugar en casos de extorsión en México
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_llamada_papa_e838c6ec9b
Sostiene Sheinbaum llamada con el papa; le reitera invitación
cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Cierra Consulado de Estados Unidos en Monterrey
Sismo_de_magnitud_6_7_sacude_noreste_de_Japon_015c794c04
Sismo de magnitud 6.7 sacude noreste de Japón
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
deportes_rafa_marquez_cb28d391a2
Rafa Márquez será entrenador de México rumbo al mundial 2030: FMF
publicidad
×