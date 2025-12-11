UIF congela cuentas bancarias vinculadas a 'El Limones'

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que las cuentas bancarias vinculadas a Edgar "N", alias "El Limones" fueron bloqueadas, así como las pertenecientes a las personas de su círculo cercano.

El organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los movimientos corresponden a las investigaciones realizadas contra el hombre, quien fue identificado como jefe de plaza del grupo delictivo "Los Cabrera", en los estados de Durango y Coahuila.

De acuerdo con las autoridades, también se bloquearon las operaciones de empresas pertenecen a distintos sectores, tales como inmobiliarios y servicios integrales, mismas que aparentemente eran utilizadas como fachada para simular pagos de nómina.

El Gabinete de Seguridad aseguró que estas acciones se llevaron a cabo para blindar la economía nacional.

“Estas acciones se realizan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional” afirmó la dependencia.

Detienen a "Limones" en Durango

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, brindó mayores detalles sobre dicha detención.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

Además, destacó que se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

Comentarios