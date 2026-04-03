Aseguran reducción de robos en Ciudad Victoria

Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento en Ciudad Victoria, informó que la incidencia delictiva en la capital del estado muestra una tendencia a la baja, con una disminución en robos a casa habitación y de vehículos.

El funcionario atribuyó estos resultados al reforzamiento del operativo “Moto Segura”, una estrategia coordinada en la que participan la Guardia Estatal, la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia y la Dirección de Tránsito local.

Durante la más reciente reunión de la Mesa de Seguridad, se presentaron cifras que respaldan la reducción en estos delitos.

Reséndez Silva destacó que el robo a casa habitación se ha mantenido en niveles bajos, con solo dos casos reportados en la última semana, lo que refleja —dijo— la efectividad de las acciones preventivas implementadas.

En cuanto al robo de vehículos, señaló que, aunque previamente se registró un ligero incremento, la situación ya se encuentra bajo control gracias a los operativos en marcha.

El secretario subrayó que el programa “Moto Segura” ha permitido no solo la revisión de documentación, sino también la inhibición de conductas delictivas relacionadas con el uso de motocicletas y otros vehículos.

Las autoridades municipales mantienen la vigilancia y coordinación con instancias estatales para evitar un repunte en la incidencia delictiva.

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