Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
aseguran_reduccion_robos_ciudad_victoria_bd4c451602
Tamaulipas

Aseguran reducción de robos en Ciudad Victoria

Aunque previamente se registró un ligero incremento, la situación ya se encuentra bajo control gracias a los operativos en marcha

  • 03
  • Abril
    2026

Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento en Ciudad Victoria, informó que la incidencia delictiva en la capital del estado muestra una tendencia a la baja, con una disminución en robos a casa habitación y de vehículos.

El funcionario atribuyó estos resultados al reforzamiento del operativo “Moto Segura”, una estrategia coordinada en la que participan la Guardia Estatal, la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia y la Dirección de Tránsito local.

Durante la más reciente reunión de la Mesa de Seguridad, se presentaron cifras que respaldan la reducción en estos delitos.

Reséndez Silva destacó que el robo a casa habitación se ha mantenido en niveles bajos, con solo dos casos reportados en la última semana, lo que refleja —dijo— la efectividad de las acciones preventivas implementadas.

En cuanto al robo de vehículos, señaló que, aunque previamente se registró un ligero incremento, la situación ya se encuentra bajo control gracias a los operativos en marcha.

El secretario subrayó que el programaMoto Segura” ha permitido no solo la revisión de documentación, sino también la inhibición de conductas delictivas relacionadas con el uso de motocicletas y otros vehículos.

Las autoridades municipales mantienen la vigilancia y coordinación con instancias estatales para evitar un repunte en la incidencia delictiva.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_26_at_4_08_18_PM_be671d1c17
San Pedro dona $11 millones de pesos a Bomberos Nuevo León
Whats_App_Image_2026_03_25_at_5_49_09_PM_84cbf1eade
Piden alcaldes resolver el presupuesto para atender problemáticas
abarrotan_previo_cuarto_informe_gobierno_tamaulipas_189d7d1fe0
Abarrota Polyforum por cuarto informe de Gobernador de Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×