Coahuila

Detectan 70 centros laborales sin protocolos contra acoso

La Secretaría del Trabajo de Coahuila detectó que 70 centros laborales en el estado no contaban con protocolos para prevenir y atender casos de acoso laboral

  • 07
  • Octubre
    2025

La Secretaría del Trabajo de Coahuila detectó que 70 centros laborales en el estado no contaban con protocolos para prevenir y atender casos de acoso u hostigamiento laboral, informó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que, durante las más de 2 mil inspecciones realizadas en lo que va del año, se verificó el cumplimiento de las normas laborales establecidas por la Ley Federal del Trabajo, entre ellas las relacionadas con el respeto y la prevención del acoso en los centros de trabajo.

Zogbi Castro detalló que, al detectarse la falta de estos mecanismos, la Secretaría del Trabajo otorga a las empresas un plazo máximo de una semana para elaborar, implementar y socializar su protocolo interno, así como capacitar al personal sobre las acciones a seguir ante un posible caso.

“El objetivo no es solo cumplir con un requisito legal, sino crear una cultura de respeto dentro de los centros laborales, donde tanto empleadores como trabajadores sepan cómo actuar ante una situación de acoso o hostigamiento”, precisó la secretaria.

La funcionaria indicó que el acoso laboral puede presentarse en diferentes formas: cuando proviene de un superior jerárquico se considera hostigamiento, mientras que cuando ocurre entre compañeros o subordinados se clasifica como acoso laboral, ambos sancionables conforme a la ley.

Además de los casos detectados durante las inspecciones, la dependencia ha recibido siete denuncias formales por acoso laboral, de las cuales seis ya fueron concluidas con sanciones o medidas correctivas impuestas por las empresas, y una derivó en una denuncia laboral por su gravedad.

Zogbi Castro subrayó que la Secretaría también supervisa que las empresas asuman responsabilidad sobre el personal subcontratado, ya que los derechos laborales deben garantizarse sin distinción del tipo de contratación.

Finalmente, aseguró que la región Sureste, particularmente los municipios de Saltillo y Torreón, concentran la mayor parte de los reportes, por lo que se reforzarán las acciones de vigilancia, capacitación y prevención para erradicar el acoso laboral en Coahuila.


