Refuerzan seguridad Guardia Nacional y Estatal en Victoria

Recorridos de proximidad y seguridad fueron implementados en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, con la participación de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, generar confianza ciudadana y conocer necesidades en materia de seguridad.

La estrategia fue implementada dentro de los acuerdos de la Mesa de Seguridad Municipal, a propuesta del alcalde Eduardo Gattás Báez, con la finalidad de atender la incidencia delictiva y reforzar la cultura de la denuncia mediante el diálogo directo con la población.

Buscan detectar problemáticas en colonias

Durante un recorrido realizado en el fraccionamiento Alta Vista, personal de ambas corporaciones realizó visitas a vecinos para conocer de primera mano las situaciones de inseguridad que se registran en la zona.

Habitantes del sector señalaron que enfrentan robos a casa habitación, negocios, en vía pública y autopartes, problemáticas que han sido reportadas de manera constante en ese entorno.

Las autoridades indicaron que estos encuentros permiten recopilar información que contribuya a diseñar acciones de prevención y vigilancia enfocadas en los sectores donde se presenta mayor incidencia delictiva.

Refuerzan contacto directo con la ciudadanía

Los recorridos de proximidad forman parte de una estrategia para acercar a las corporaciones de seguridad con la población, además de promover la participación ciudadana en el combate a los delitos.

Durante las visitas, los elementos sostuvieron diálogos con residentes para explicar las funciones de las corporaciones, así como los mecanismos disponibles para reportar situaciones de riesgo o actividades ilícitas.

Autoridades municipales destacaron que el contacto directo permite generar confianza y facilita que la población comparta información que puede ser útil para investigaciones y operativos de seguridad.

Promueven uso de líneas de emergencia y denuncia

En coordinación con oficiales y personal del Departamento de Programas Institucional del gobierno municipal, se difundieron entre los residentes los números de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.

Las corporaciones señalaron que estos canales permiten reportar delitos o situaciones sospechosas, lo que contribuye a activar protocolos de atención, investigación y seguimiento legal.

Indicaron que la participación ciudadana mediante el uso de estos servicios es fundamental para fortalecer las acciones de seguridad y mejorar la respuesta de las autoridades ante hechos delictivos.

