DGETI destaca al CBTIS 97 como ejemplo nacional de avance

La DGETI reconoció en Saltillo al CBTIS 97 por sus avances en seguridad y desarrollo académico, destacando 75 días sin riñas y su alto nivel formativo

  • 25
  • Noviembre
    2025

En su más reciente gira por el país, el director general de la DGETI, Rolando de Jesús López Saldaña visitó la ciudad de Saltillo, donde reconoció el notable avance de los planteles educativos en Coahuila en materia de seguridad y desarrollo académico tomando como ejemplo  el CBTIS  97 como un ejemplo nacional de evolución institucional, 

Se fue consolidando como una escuela de alta demanda gracias a sus resultados y ambientes formativos Qué importa e incluso lleva ya 75 días sin riñas al interior o al exterior del plantel educativo 

 Recordó que el plantel ha trabajado de la mano con los gobiernos local, estatal y federal en acciones de salud mental para jóvenes, reafirmando que la unión y la calidad continúan siendo el sello Ver la educación técnica media superior en el estado de Coahuila


