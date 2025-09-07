Cerrar X
Coahuila

Dinolandia celebra segundo aniversario con gran ambiente familiar

En dos años, el parque ha recibido a casi medio millón de visitantes, no solo de Coahuila y de diferentes estados del país e incluso del extranjero

  • 07
  • Septiembre
    2025

El parque temático Dinolandia celebró este domingo su segundo aniversario, con una jornada festiva que reunió a cientos de familias en un ambiente de recreación e integración social.

La celebración incluyó pastel, concursos y entrega de regalos, actividades que convirtieron al espacio en un punto de encuentro ideal para niños y adultos. 

WhatsApp Image 2025-09-07 at 4.04.33 PM.jpeg

Autoridades municipales asistieron en representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, destacando el papel de Dinolandia como atractivo turístico y lugar de convivencia familiar.

En dos años, el parque ha recibido a casi medio millón de visitantes, no solo de Coahuila y de diferentes estados del país, sino también de naciones como Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil, Alemania, Canadá, España e incluso Australia.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 4.04.34 PM.jpeg

Con 14 dinosaurios en exhibición, un puente colgante, áreas interactivas como el arenero para descubrir fósiles, un avión, un Jeep y guías especializados, Dinolandia se ha consolidado como un referente cultural y turístico en Ramos Arizpe.


