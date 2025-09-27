Entregan gobernador e IPN recinto universitario polivirtual

Con el lema “La técnica al servicio de la patria”, el gobernador Américo Villarreal Anaya junto con el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, entregaron a la sociedad estudiantil del municipio de González el recinto universitario polivirtual, el cual combina un modelo híbrido, al tener aulas para recibir la enseñanza de manera presencial y virtual.

“Traigo mucha alegría en el corazón de poder estar hoy aquí con ustedes y concurrir en este acto tan significativo, en primer lugar por la alegría en los rostros de los gonzalenses que ahora tienen una institución de formación superior”, dijo Villarreal Anaya.

Junto con el alcalde Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Villarreal Anaya y Arturo Reyes Sandoval firmaron el convenio de colaboración IPN-Gobierno de Tamaulipas para potencializar al máximo los recursos humanos, materiales y financieros entre ambas instancias en bien de la educación.

“Es un privilegio estar una vez más en Tamaulipas que hoy más que nunca le apuesta a la educación de sus jóvenes quienes son el motor de la transformación de este bello estado de la república y por qué no decirlo, de México”, dijo el director del IPN.

En este recinto educativo se ofrecerán 9 licenciaturas, una ingeniería y 8 bachilleratos que le permitirán a los gonzalenses continuar sus estudios de nivel superior.

El alcalde Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez dijo que este lugar no es solo un edifico, cuya meta es albergar más de 500 estudiantes, sino la materialización de un esfuerzo colectivo.

“Hemos puesto toda nuestra visión y pasión por brindarles a nuestros jóvenes estudiantes las herramientas que habrán de transformar el futuro de González”, dijo el alcalde.

Este edificio tuvo una inversión de 5 millones de pesos en su rehabilitación por parte del municipio y el gobierno de Tamaulipas ha invertido en los últimos dos años en González, 17 millones de pesos en infraestructura educativa, según palabras del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

“Este modelo polivirtual es cómo se va a impartir la educación de aquí a los próximos 100 años”. “Para muchos de nosotros era un sueño casi imposible, decidir por nuestra casa, nuestra familia o renunciar a la posibilidad de crecer profesionalmente; hoy estamos abriendo las puertas a nuestro futuro al estudiar una de las carreras universitarias en el IPN”, dijo la estudiante de licenciatura en negocios, Nahomi Campos.

Estuvieron presentes también el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado y el secretario general de gobierno, Héctor Villegas González, entre otras personalidades.

Comentarios