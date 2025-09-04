Cerrar X
Coahuila

Entregan paquetes escolares en Secundaria General No. 20

Funcionarios mencionan que dichas aportaciones contribuyen tanto al trabajo académico como un aporte a las familias coahuilenses

  • 04
  • Septiembre
    2025

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, realizó la entrega de paquetes escolares a estudiantes de la Escuela Secundaria General número 20 Dora Madero.

Durante la visita, Elizondo convivió con alumnos, docentes y padres de familia, destacando la importancia de apoyar la educación a través de la dotación de materiales que faciliten el aprendizaje de los jóvenes.

Los directivos del plantel señalaron que este tipo de acciones contribuyen al fortalecimiento del trabajo académico y al desarrollo escolar de los estudiantes.

Una de las alumnas beneficiadas, María Fernanda Torres, comentó que los paquetes serán de gran utilidad para continuar con sus estudios. 

“A veces no contamos con todos los útiles necesarios, y con este apoyo podemos avanzar mejor en las clases”, dijo.

Por su parte, la maestra Patricia García mencionó que la entrega representa un impulso para las familias. 

“Los padres hacen un esfuerzo importante en la educación de sus hijos, y este tipo de apoyos viene a aliviar un poco esa carga”, expresó.

Finalmente, un padre de familia, Jorge Martínez, agradeció la iniciativa y señaló que es una ayuda que contribuye tanto en la economía del hogar como en la formación académica de los jóvenes.


