Mejora Coahuila cierra 2025 con obras de impacto social

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, informó que el programa cierra el año 2025 con una serie de trabajos y gestiones realizadas en distintas colonias del estado. Señaló que este jueves acudió a una colonia de Saltillo para atender solicitudes ciudadanas como parte de las acciones vinculadas al Gobierno del Estado.

Elizondo indicó que, de acuerdo con la agenda oficial, el gobernador entregará por la tarde una de las obras que calificó como de las más representativas del sexenio: un nuevo bulevar en el sector poniente de Saltillo, el cual tiene el objetivo de disminuir el tráfico vehicular y mejorar la conectividad en la zona.

El coordinador destacó que las acciones impulsadas durante este año por Mejora Coahuila buscan contribuir a reducir tiempos de traslado, ampliar vialidades y generar mejores condiciones en la movilidad urbana.

“Ha sido un año de mucho trabajo en territorio; estuvimos en colonias de diferentes municipios escuchando directamente a las y los vecinos y dando seguimiento a sus solicitudes”, mencionó.

Señaló que las intervenciones realizadas durante el año incluyeron rehabilitación de calles, mejora de espacios públicos y atención a temas de movilidad.

“Cada jornada nos permite identificar necesidades específicas y coordinar con las dependencias correspondientes para dar una respuesta”, afirmó.

Elizondo también indicó que uno de los propósitos del programa ha sido mantener presencia constante en las regiones del estado.

“El contacto directo con la ciudadanía nos ayuda a avanzar en soluciones que impactan en su día a día. Ese ha sido el enfoque durante estos meses”, expresó.

Añadió que el cierre de año contempla la supervisión de obras que se encuentran en proceso y el seguimiento de nuevos proyectos para 2026.

“La instrucción ha sido continuar trabajando en campo y mantener una coordinación permanente con las áreas del Gobierno del Estado”, sostuvo.

Comentarios