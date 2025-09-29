Cerrar X
Escuela Eufrasio Sandoval celebra 60 años en Ramos Arizpe

La Escuela Primaria Ing. Eufrasio Sandoval Rodríguez celebró este lunes su 60 aniversario con una sesión solemne de Cabildo

  • 29
  • Septiembre
    2025

La Escuela Primaria Ing. Eufrasio Sandoval Rodríguez celebró este lunes su 60 aniversario con una sesión solemne de Cabildo, donde autoridades estatales, municipales, docentes, alumnos y exalumnos rindieron homenaje a la institución que ha marcado la formación académica y social de generaciones de ramosarizpenses.

El acto protocolario fue encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por la directora del plantel, Raquel Verónica Ramos Hernández; el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; y el subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, Ignacio Castillo Carabes, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante la ceremonia se destacó la trayectoria educativa de la escuela, fundada gracias a la visión altruista del ex alcalde Eufrasio Sandoval Rodríguez, cuyo legado ha sido continuado por su familia. 

En representación de los descendientes, su hijo Carlos Eufrasio Sandoval Delgado expresó que la institución “no es solo un edificio, sino un taller de valores y el primer peldaño hacia el éxito de cientos de niños que aquí encontraron convicción, conocimiento y esperanza”.

36bf8c93-ee1a-4b6b-9557-fcf8c3409d5d.jfif

La directora Raquel Verónica Ramos Hernández subrayó que la escuela es un espacio de formación integral donde maestras y maestros han entregado, a lo largo de seis décadas, no solo conocimiento sino también paciencia, valores y cariño. 

Recordó además a la maestra Juana María Gutiérrez Valdez, una de las fundadoras, por su invaluable aportación en los primeros años del plantel.

En su mensaje, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció a los docentes y padres de familia que, con esfuerzo y compromiso, han hecho posible que la institución siga siendo referente educativo en Ramos Arizpe. 

ec3ed209-db99-478a-94af-625b4ab94f54.jfif

“La Eufrasio Sandoval es parte de la historia y de la identidad de esta ciudad, semillero de generaciones que hoy son profesionistas, líderes comunitarios y ciudadanos ejemplares”, señaló.

Por su parte, el representante del gobernador, Ignacio Castillo Carabes, calificó como histórico el hecho de que el Cabildo celebrara sesión solemne en un plantel educativo, subrayando que este reconocimiento refleja la importancia de la educación como pilar del desarrollo de Coahuila.

Como parte del programa conmemorativo, se develó una placa alusiva al 60 aniversario y se entregaron reconocimientos a directivos, fundadores, maestros y exalumnos distinguidos. 

La ceremonia estuvo acompañada de la comunidad estudiantil, docentes en activo y jubilados, así como exalumnos que compartieron recuerdos y anécdotas de su paso por la institución.

La Escuela Primaria Eufrasio Sandoval Rodríguez fue designada recinto oficial del Ayuntamiento para esta sesión, lo que le otorga un lugar especial en la historia de Ramos Arizpe y refuerza su papel como formadora de generaciones que han contribuido al desarrollo académico, cultural y social de la región.


