Evidencian deficiencia en clínica del IMSS en Ciudad Acuña

Lo que alguna vez fue motivo de orgullo para los habitantes de Acuña —la apertura del Hospital General de Zona 92 del IMSS— hoy se ha convertido en un punto crítico del sistema de salud en la región.

Según el exalcalde de Ciudad Acuña Evaristo Lenin Pérez Rivera, el nosocomio enfrenta uno de los episodios más graves de abandono, corrupción y omisiones, afectando a miles de derechohabientes.

Pérez Rivera advirtió que la crisis sanitaria en México se refleja con claridad en este hospital: falta de medicamentos, escasez de especialistas, equipos retirados o sin mantenimiento, y pacientes que viven un viacrucis para recibir atención.

“Son los propios trabajadores quienes, desesperados, nos informan de los insultos que reciben. Dicen que no es su culpa, sino la falta de insumos y personal”, señaló el exalcalde, quien llamó a la ciudadanía, empresarios y autoridades a movilizarse.

Los testimonios de empleados del IMSS revelan que la infraestructura hospitalaria se deteriora aceleradamente, mientras que los equipos médicos han sido retirados o permanecen inservibles. Los servicios, lejos de mejorar, se han debilitado al grado de comprometer la salud y vida de los pacientes.

Como ejemplo del abandono, Pérez Rivera relató el caso de un paciente con cáncer operado en marzo que, desde entonces, solo ha recibido paracetamol y analgésicos. Meses después, se detectó metástasis en el pulmón por la falta de tratamientos especializados.

Ante este panorama, el exalcalde anunció la organización de una gran marcha y manifestó que existen testimonios y presuntas pruebas sobre extracción y venta ilegal de medicamentos en el hospital.

“No podemos seguir tolerando esto. El Hospital de Especialidades en Acuña tiene que operar con médicos y equipo en condiciones óptimas. Vamos a poner un alto, y lo vamos a hacer”, concluyó.

