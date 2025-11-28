Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_28_at_2_36_43_AM_44335f8466
Coahuila

Evidencian deficiencia en clínica del IMSS en Ciudad Acuña

Falta de médicos, medicamentos y mantenimiento pone en riesgo la salud de derechohabientes; se organiza movilización ciudadana

  • 28
  • Noviembre
    2025

Lo que alguna vez fue motivo de orgullo para los habitantes de Acuña —la apertura del Hospital General de Zona 92 del IMSS— hoy se ha convertido en un punto crítico del sistema de salud en la región.

Según el exalcalde de Ciudad Acuña Evaristo Lenin Pérez Rivera, el nosocomio enfrenta uno de los episodios más graves de abandono, corrupción y omisiones, afectando a miles de derechohabientes.

Pérez Rivera advirtió que la crisis sanitaria en México se refleja con claridad en este hospital: falta de medicamentos, escasez de especialistas, equipos retirados o sin mantenimiento, y pacientes que viven un viacrucis para recibir atención.

“Son los propios trabajadores quienes, desesperados, nos informan de los insultos que reciben. Dicen que no es su culpa, sino la falta de insumos y personal”, señaló el exalcalde, quien llamó a la ciudadanía, empresarios y autoridades a movilizarse.

Los testimonios de empleados del IMSS revelan que la infraestructura hospitalaria se deteriora aceleradamente, mientras que los equipos médicos han sido retirados o permanecen inservibles. Los servicios, lejos de mejorar, se han debilitado al grado de comprometer la salud y vida de los pacientes.

Como ejemplo del abandono, Pérez Rivera relató el caso de un paciente con cáncer operado en marzo que, desde entonces, solo ha recibido paracetamol y analgésicos. Meses después, se detectó metástasis en el pulmón por la falta de tratamientos especializados.

Ante este panorama, el exalcalde anunció la organización de una gran marcha y manifestó que existen testimonios y presuntas pruebas sobre extracción y venta ilegal de medicamentos en el hospital.

“No podemos seguir tolerando esto. El Hospital de Especialidades en Acuña tiene que operar con médicos y equipo en condiciones óptimas. Vamos a poner un alto, y lo vamos a hacer”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_10_25_27_PM_28be301c00
De la Fuente solicita licencia de SRE por motivos de salud
diabetes_cdd1f587b1
IMSS refuerza atención a casos graves de diabetes
Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_45_46_PM_1_53b21a90f2
Fuga de gas provoca evacuación de pacientes en hospital
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_28_T142435_614_03d4b17744
Ovidio Guzmán se declara culpable en corte de Estados Unidos
chayanne_cdmx_a5ef05561b
Anuncia Chayanne dos conciertos más en la CDMX en 2026
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_28_T140737_794_938dc8116e
Detectan red de trata de menores en grupo de Facebook
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×