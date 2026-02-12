Exigen 'limpieza' en la Fiscalía de la Región Centro de Coahuila

El Foro de Abogados de Monclova exigirá al nuevo delegado de la Fiscalía General del Estado la remoción inmediata de las coordinadoras del Ministerio Público en la Región Centro, Thelma Juárez y Sofía Fermín, al señalar una serie de irregularidades respaldadas por múltiples quejas y denuncias que afectan a la ciudadanía y a los litigantes.

La petición será presentada formalmente al nuevo titular de la FGE en la Región Centro, quien se espera que asuma funciones este viernes en Monclova.

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro, informó que con la llegada del nuevo delegado se buscará un encuentro directo para exponer las inconformidades acumuladas contra ambas funcionarias. Señaló que una de ellas tiene más de 12 años en el cargo de coordinadora, sin que se hayan realizado evaluaciones o cambios, pese a los señalamientos constantes por presuntas omisiones y prácticas indebidas.

Expuso que se deben realizar investigaciones de las diferentes quejas presentadas, como el caso concreto de Thelma Juárez, a quien se le acusa de haber extorsionado con 30 mil pesos a una familia para permitirle regresar a su vivienda después de un cateo.

El abogado subrayó que, de comprobarse los hechos, la ley es clara y establece la destitución de los funcionarios responsables. Añadió que, en caso de no acreditarse responsabilidades administrativas o penales, al menos debería considerarse un relevo en las coordinaciones, abriendo paso a agentes del Ministerio Público jóvenes que cuentan con preparación, experiencia y entre cuatro y cinco años de servicio institucional.

Reyna Adam sostuvo que la permanencia prolongada de las coordinadoras ha generado un ambiente de desconfianza y afectaciones directas a los abogados litigantes y a los ciudadanos que acuden a presentar denuncias. Afirmó que existen expedientes que no avanzan conforme a los procedimientos legales, lo que vulnera derechos humanos y debilita el acceso a la justicia en la Región Centro de Coahuila.

Señaló que la participación social y la difusión de estas problemáticas son herramientas fundamentales para generar cambios constructivos que beneficien a Coahuila y permitan avanzar hacia un sistema de justicia más eficaz, honesto y cercano a la sociedad.

