Manolo Jiménez atribuye brote de sarampión a omisiones federales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, vinculó la actual contingencia nacional por sarampión con “acciones que no fueron atendidas de manera oportuna” por la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que el manejo de esa situación sanitaria quedó como una “herencia” que el país ha tenido que enfrentar y responder.

El mandatario señaló que en la administración estatal se han intensificado las vacunaciones y brigadas preventivas desde hace tiempo, y que la contingencia nacional por sarampión representa un problema que “no se presentaba” con esa magnitud hasta antes del actual sexenio, obligando a reforzar acciones de salud pública en el territorio coahuilense.

Jiménez Salinas agregó que, en coordinación con la Federación, el Gobierno de Coahuila ha desplegado campañas de vacunación y jornadas de atención en todas las regiones del estado, como parte de las medidas para contener la propagación de la enfermedad y proteger a la población, incluyendo grupos vulnerables.

En sus declaraciones, el gobernador indicó que el esquema de atención que se ha impulsado incluye vacunación masiva, brigadas de salud y comunicación directa con comunidades locales para incrementar la cobertura preventiva, destacando que estas acciones se han realizado desde antes de que el brote alcanzara los niveles que se observan actualmente en otras entidades.

El gobernador también se refirió al trabajo en coordinación con otras instituciones, incluyendo el respaldo del sector salud estatal, para garantizar que las brigadas y los centros de vacunación estén disponibles para toda la población, sin importar su condición de derechohabiencia.

Hasta ahora, las autoridades estatales han reforzado no solo la vacunación, sino también la vigilancia epidemiológica, como parte de una estrategia para evitar que el sarampión se convierta en un foco de riesgo similar al de otras emergencias sanitarias.

