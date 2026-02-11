Refuerza Coahuila vigilancia fronteriza con uso de drones

El Gobierno de Coahuila mantiene un esquema de vigilancia activa y permanente en la frontera norte, apoyado en el uso de drones, tecnología aérea y despliegues coordinados de seguridad, como parte de la estrategia para prevenir actividades delictivas y reforzar el control territorial, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario señaló que, ante reportes nacionales sobre el posible uso de drones por parte de grupos criminales en otras entidades, en Coahuila se ha fortalecido la supervisión aérea y terrestre, particularmente en zonas fronterizas y brechas estratégicas, sin que hasta el momento se tenga registro de incidentes de ese tipo en el estado.

Jiménez Salinas explicó que la vigilancia se realiza mediante una coordinación estrecha entre corporaciones estatales, fuerzas federales y autoridades de Estados Unidos, con operativos conjuntos que permiten monitorear rutas, municipios y puntos de alta sensibilidad, especialmente en la franja limítrofe con Texas.

Como parte de esta estrategia, destacó el trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, así como la colaboración binacional con autoridades texanas, incluido el gobierno encabezado por Greg Abbott, lo que ha permitido mantener indicadores favorables en materia de seguridad y migración.

El gobernador indicó que el uso de drones y tecnología de vigilancia aérea forma parte de un modelo preventivo que busca anticiparse a riesgos, detectar movimientos irregulares y evitar que organizaciones criminales se establezcan o utilicen territorio coahuilense para operaciones ilícitas.

Añadió que, además del monitoreo aéreo, se ha reforzado la infraestructura de seguridad con la construcción y operación de cuarteles en zonas estratégicas, así como con patrullajes constantes en carreteras, brechas y puntos de conexión fronteriza.

Jiménez Salinas subrayó que el objetivo principal de estas acciones es proteger a la población, mantener el estado de derecho y garantizar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo económico y social de Coahuila, particularmente en regiones clave para el comercio internacional.





