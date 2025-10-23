Cerrar X
Coahuila

Éxito total en el 'Bailotón Rosa' en Saltillo

Alrededor de 420 personas participaron en esta jornada que combinó ejercicio, convivencia y ritmo para destacar la importancia de actividad física

  • 23
  • Octubre
    2025

Con un gran ambiente de música, alegría y movimiento, se llevó a cabo el “Bailotón Rosa” en el Parque Venustiano Carranza, una activación física organizada en el marco del “Mes Rosa” para fomentar el autocuidado y la prevención del cáncer de mama.

El evento fue encabezado por Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), acompañado por Mayra Lucila Valdés González, titular de la Secretaría de las Mujeres; Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; y Édgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo.

53d25364-5b72-4bb8-806a-c43f4541caee.jpg

Alrededor de 420 personas, principalmente mujeres, participaron en esta jornada, que combinó ejercicio, convivencia y ritmo, destacando la importancia de la actividad física como parte de un estilo de vida saludable.

“Es muy importante que existan eventos así, porque nos recuerdan la importancia de cuidarnos y detectar cualquier señal a tiempo”, expresó María López, participante del “Bailotón Rosa”. Por su parte, Ana Torres, otra asistente, comentó: “Vine con mis amigas y me encantó poder ejercitarme mientras aprendemos sobre prevención de manera divertida”.

Antonio Cepeda Licón señaló que estas acciones buscan fomentar la salud integral de las mujeres y fortalecer la conciencia sobre la prevención del cáncer de mama:

“Queremos que la actividad física sea un hábito y que todas las mujeres sientan el respaldo del gobierno en su bienestar”, mencionó.

df9626cc-10ac-4780-8322-a3ce82674ecb.jpg

El “Bailotón Rosa” reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la salud, el bienestar y la unidad social, impulsando eventos que unen diversión, ejercicio y conciencia preventiva.


