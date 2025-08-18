Cerrar X
Coahuila

Familiares de personas presuntamente intoxicadas toman Carranza

La familia acusa que trabajadores del hotel consumieron una discada aparentemente contaminada, lo que habría provocado la muerte de uno de los afectados

  • 18
  • Agosto
    2025

En protesta por lo que consideran una inacción de las autoridades, un grupo de familiares de personas que presuntamente resultaron intoxicadas luego de haber ingerido alimentos contaminados en un hotel al norte de la ciudad, bloqueó los accesos al inmueble y la circulación en el bulevar Venustiano Carranza.

La familia acusa que trabajadores del hotel consumieron una discada aparentemente contaminada, lo que habría provocado la muerte de uno y que mantendría a más de 50 de ellos con síntomas de intoxicación. 

El fin de semana, se reportó el deceso de Fernando Galindo Carmona, de 59 años, quien habría ingresado a la Clínica 1 del IMSS con síntomas de intoxicación y con paro cardiaco, por lo que requirió de varios ciclos de resucitación. 

WhatsApp Image 2025-08-18 at 7.09.19 PM.jpeg

Finalmente, reaccionó y fue intubado, pero en las horas subsecuentes perdió la vida.

“Mi tío trabajaba en este hotel como guardia de seguridad y les dieron de cenar una discada y comenzó con malestares, tuvo vómito, diarrea,  por eso fue a la Clínica 1 del Seguro Social, donde le dio un paro respiratorio”señalo Edna Galindo sobrina de Fernando Galindo

Según algunas de las personas que se manifestaron, existen al menos 60 casos de personas intoxicadas, entre ellos una mujer que se mantiene grave también en la Clínica 1 del IMSS.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 7.09.19 PM (1).jpeg

“Entonces todo lo que a él le paso fue causa de esta intoxicación, por los mismos químicos que comieron de acuerdo a versiones de los mismos empleados” concluyo Edna Galindo.

Las acusaciones giran en torno a que la administración del hotel no ha querido asumir su responsabilidad, y por ello están pensando en interponer una denuncia colectiva.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 7.09.19 PM (2).jpeg

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que hasta ayer que no se había presentado denuncia alguna por estos hechos.


