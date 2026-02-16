Podcast
Coahuila

Saltillo realizará última recolección de pinos navideños

Este 17 de febrero se cerrará la temporada con 25 centros de acopio para reciclar árboles naturales y evitar que terminen en la vía pública

  16
  Febrero
    2026

Este martes 17 de febrero se realizará oficialmente la última levantada de pinos navideños en Saltillo, marcando así el cierre definitivo de la temporada decembrina. Tras haber pasado fechas tradicionales como el 2 de febrero y el 14 de febrero, ahora sí se le da carpetazo a la Navidad para dar paso al nuevo ciclo litúrgico que inicia con el Miércoles de Ceniza y el periodo de Semana Santa.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que se habilitarán 25 centros de acopio para la disposición de pinos naturales, con el objetivo de asegurar un manejo adecuado y ambientalmente responsable. Esta medida busca evitar que los árboles sean abandonados en la vía pública y fomentar su aprovechamiento sustentable.

Las autoridades recordaron a quienes decoraron sus hogares con árboles naturales que aún pueden llevarlos a estos puntos de recolección, donde serán reciclados para convertirse en composta y darles una segunda vida útil. Con esta última jornada de acopio, Saltillo despide oficialmente la Navidad y se prepara para el inicio de la temporada de Cuaresma.


