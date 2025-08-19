Cerrar X
425b479e_1e37_4760_8faa_d0b962f97442_741ca2fb58
Coahuila

Fumigación podría ser posible causa de intoxicación en Saltillo

Una fumigación previa en la cocina del proveedor de alimentos podría ser la causa de la intoxicación que afectó al menos 16 personas en un hotel de Saltillo

  • 19
  • Agosto
    2025

Una fumigación previa en la cocina del proveedor de alimentos podría ser la causa de la intoxicación masiva que afectó a por lo menos 16 personas en un hotel de Saltillo y que dejó como saldo una persona fallecida.

Así lo informó Reymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, al señalar que como parte de la investigación se detectó que el hotel no elaboraba los alimentos, sino que estos provenían de un servicio subrogado, el cual había recibido un tratamiento químico reciente en sus instalaciones.

“Estamos en contacto con una empresa de fumigación del estado de Nuevo León que dio servicio previo al proveedor de alimentos. Hasta el momento, la línea de investigación apunta a que este procedimiento podría estar relacionado con la intoxicación, aunque será confirmado con los resultados de laboratorio”, explicó.

e2b248c3-3dbc-4db2-8167-7fb068dd6ad3.jfif

El funcionario detalló que la Secretaría de Salud realizó una verificación tanto en el hotel como en el proveedor, lo que derivó en suspensiones temporales por riesgo sanitario.

Asimismo, se levantaron muestras de alimentos —entre ellos discada, frijoles y salsa— para análisis bacteriológicos y físico-químicos, cuyos resultados estarán listos en un plazo de cinco a diez días.

Zamarripa precisó que hasta ahora no existen indicios de que el hecho haya sido intencional y que todo apunta a un accidente.

“Los estudios confirmarán si la intoxicación se debió a un contaminante químico utilizado en la fumigación o a un agente bacteriológico”, dijo.

El jefe de la jurisdicción agregó que entre 40 y 60 personas pudieron haber consumido los alimentos, aunque oficialmente se tienen reportadas 16 con sintomatología, de las cuales algunas requirieron hospitalización en clínicas públicas y privadas.

9cdcb945-6bb4-461e-a532-6d28a3218853.jfif

Personal de vigilancia epidemiológica trabaja en la integración de un listado completo para dar seguimiento a cada caso y brindar atención oportuna.

Actualmente, los pacientes se encuentran estables bajo observación médica, mientras que la vigilancia epidemiológica trabaja en el rastreo de todas las personas expuestas a los alimentos para brindarles seguimiento y atención oportuna.

La investigación se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría del Trabajo y el Gobierno de Coahuila, con el compromiso de entregar un informe integral que dé certeza a las familias afectadas y permita determinar responsabilidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_9_5060a5c87e
Dan a conocer resultados tras cateo en Trínitas en San Pedro
AP_25219855741236_fbd1115c9b
Venezuela prohíbe uso de drones por 30 días en su espacio aéreo
Gyvxg_L2_XQAA_Nujn_761d803c8c
Se descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_VERTICAL_cf5277c55a
Detienen a hombre tras lesionar a un policía de San Pedro
INFO_7_UNA_FOTO_9_5060a5c87e
Dan a conocer resultados tras cateo en Trínitas en San Pedro
911840c8_2cf9_4a44_9832_1800c0867825_85ce2ce3f4
Día Mundial de las Papas Fritas: más que una simple guarnición
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad
×