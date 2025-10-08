Cerrar X
Coahuila

Gerardo Aguado celebra nombramiento en el PAN estatal y nacional

Gerardo Aguado se convierte en aspirante al consejo estatal y nacional del PAN; se renovarán 19 dirigencias municipales en Coahuila

  • 08
  • Octubre
    2025

El diputado panista Gerardo Aguado expresó su satisfacción tras convertirse en aspirante al consejo estatal y nacional del Partido Acción Nacional, luego de la reciente elección interna del partido. Señaló que entre el 40 y 50 % de los militantes participaron en el proceso.

Con la renovación de 19 dirigencias municipales, incluyendo Torreón, San Pedro, Saltillo, Monclova y Piedras Negras, Aguado Gómez destacó que las divisiones pasadas han quedado atrás.

“A pesar de algunas inconformidades, he trabajado en la conciliación”, señaló, en referencia a la reunión a principios de año donde la mayoría de la bancada panista buscó desconocerlo.

El legislador aseguró que estas renovaciones permitirán al PAN prepararse para el próximo periodo electoral, fortaleciendo la unidad interna del partido.


