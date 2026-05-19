Requiere la UA de C al menos 60 mdp para obras de mantenimiento

El rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, dijo que la Universidad está gestionando recursos para el mantenimiento de la infraestructura escolar, y que se requieren al menos 60 millones de pesos para ello.

“Ahorita el tema que requerimos es mantenimiento a los espacios. Ayer me presentó las necesidades que tenemos en impermeabilización en las unidades. Se aproximan los temas de lluvias y hay que atorarle, temas eléctricos, se requieren más aires acondicionados, invertimos en computadoras y ahora hay que invertirle a los transformadores porque se nos sobrecargan las líneas eléctricas porque son de hace 20, 30 años”.

Señaló que al margen de las gestiones presupuestales que se realizan, la UA de C debe cumplir con indicadores de austeridad, ahorro, no incrementar la nómina pero incrementar la matrícula, lo que obliga a la Universidad a ofrecer resultados para que se gestionen recursos.

“Nosotros estamos haciendo una solicitud para mantenimiento de unos 60 millones de pesos este año para terminar todos los mantenimientos. Esperemos nos puedan ayudar cuando menos en partes para ir avanzando”.

Pimentel dijo que hay prioridades de atención en cuando al mantenimiento, entre las que destacan la Escuela de Ciencias de la Salud en Piedras Negras, las infotecas de Torreón y Saltillo, escuelas y facultades de Ciudad Universitaria en Torreón, entre otras.

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