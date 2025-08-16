Gran arranque del Ramos Fest 2025 en la Plaza Principal

El Ramos Fest 2025 inició este viernes con un lleno total en la Plaza Principal, donde más de 17 mil personas participaron en una jornada marcada por la gastronomía, la música y la convivencia familiar en un ambiente seguro.

Desde temprano, el aroma del pan de pulque y los tamales invadió el centro histórico con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, a la par de la exposición de Mujeres Emprendedoras, en la que productoras y artesanas locales ofrecieron sus creaciones a visitantes y turistas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa Teresita Escalante y representantes de la ciudad hermana de Mercedes, Texas, encabezó la inauguración de la fiesta. “El Ramos Fest es para nuestra gente, para celebrar nuestras raíces y convivir como comunidad.

Hoy nuestras calles han estado llenas de vida, y eso habla del cariño y la pertenencia que sentimos por Ramos Arizpe”, señaló.

Las calles de Morelos, Acuña y Allende se llenaron de música y color con la Callejoneada, en la que participaron ciudadanos y visitantes de estados como Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango.

Posteriormente se llevó a cabo la coronación de la reina del festival, Andrea Jaqueline Solís Torres, en un acto que reunió a cientos de familias.

El primer día de actividades cerró con el concierto estelar de Sonido Mazter, que puso a bailar y cantar a miles de asistentes en la Plaza Principal, consolidando un arranque lleno de tradición, alegría y orgullo local.

El Ramos Fest 2025 continuará este sábado en la Alameda Miguel Ramos Arizpe con el Primer Lechón Fest, para concluir el domingo con la Gran Cabalgata Municipal y el concierto de Leandro Ríos.

