Cerrar X
48a9f940_2619_4535_979b_455fa63772fe_74ab567f58
Coahuila

Gran arranque del Ramos Fest 2025 en la Plaza Principal

El Ramos Fest 2025 inició este viernes con un lleno total en la Plaza Principal, donde más de 17 mil personas participaron con tradición, sabor y música

  • 16
  • Agosto
    2025

El Ramos Fest 2025 inició este viernes con un lleno total en la Plaza Principal, donde más de 17 mil personas participaron en una jornada marcada por la gastronomía, la música y la convivencia familiar en un ambiente seguro.

Desde temprano, el aroma del pan de pulque y los tamales invadió el centro histórico con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, a la par de la exposición de Mujeres Emprendedoras, en la que productoras y artesanas locales ofrecieron sus creaciones a visitantes y turistas.

447d789e-b45a-40d6-830d-86264ac56925.jpg

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa Teresita Escalante y representantes de la ciudad hermana de Mercedes, Texas, encabezó la inauguración de la fiesta. “El Ramos Fest es para nuestra gente, para celebrar nuestras raíces y convivir como comunidad. 

Hoy nuestras calles han estado llenas de vida, y eso habla del cariño y la pertenencia que sentimos por Ramos Arizpe”, señaló.

Las calles de Morelos, Acuña y Allende se llenaron de música y color con la Callejoneada, en la que participaron ciudadanos y visitantes de estados como Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango. 

0963dd6a-27c5-450a-b3d5-bfd42f61910d.jpg

Posteriormente se llevó a cabo la coronación de la reina del festival, Andrea Jaqueline Solís Torres, en un acto que reunió a cientos de familias.

El primer día de actividades cerró con el concierto estelar de Sonido Mazter, que puso a bailar y cantar a miles de asistentes en la Plaza Principal, consolidando un arranque lleno de tradición, alegría y orgullo local.

El Ramos Fest 2025 continuará este sábado en la Alameda Miguel Ramos Arizpe con el Primer Lechón Fest, para concluir el domingo con la Gran Cabalgata Municipal y el concierto de Leandro Ríos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_4_9baa131a93
Residente dará concierto gratuito en CDMX en septiembre
AP_25228603978429_03f8af6758
Ca7riel & Paco Amoroso se presentan como ráfaga en México
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_18_14_PM_f2b4c4c6e4
Este sábado, el primer Lechón Fest en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_17_at_3_40_46_PM_e117133e4a
Atropellan a hembra tlacuache y muere con dos de sus crías
Whats_App_Image_2025_08_17_at_3_24_38_PM_1_afdd3c1d0b
Fomenta San Pedro cultura vial para proteger a peatones
Whats_App_Image_2025_08_17_at_3_14_10_PM_1_dd9ce85704
Zarazúa quiere la energía de los regiomontanos a su favor
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
pemex_sheinbaum_soborno_53f01d2ba8
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia
publicidad
×