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Coahuila

Hombre denuncia daño a su patrimonio por abuso de confianza

Ante esta situación, Fabián de Jesús manifestó su intención de recuperar lo que le fue arrebatado, por lo que solicita apoyo legal para la lucha

  • 09
  • Abril
    2026

Fabián de Jesús denunció públicamente haber sido víctima de presuntos delitos como abuso de confianza, falsificación de identidad y despojo de bienes, hechos que, asegura, afectaron gravemente su patrimonio.

De acuerdo con su testimonio, la situación ocurrió mientras él y su pareja se encontraban laborando en una tienda de conveniencia.

El afectado relató que en un momento determinado fue llevado contra su voluntad a un anexo, sin previo aviso ni consentimiento.

Durante su permanencia en ese lugar, sostiene que los responsables aprovecharon su ausencia para sustraer documentos personales y realizar acciones que derivaron en la pérdida de sus pertenencias y propiedades.

Ante esta situación, Fabián de Jesús manifestó su intención de recuperar lo que le fue arrebatado, por lo que solicita apoyo legal para emprender acciones correspondientes.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para visibilizar su caso y evitar que hechos similares se repitan.


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