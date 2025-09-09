Cerrar X
Coahuila

Inauguran en Coahuila la Fundación Diana Laura Riojas de Colosio

Con un emotivo mensaje y visiblemente conmovido, el senador Luis Donaldo Colosio inauguró en Coahuila la Fundación Diana Laura Riojas Reyes

  • 09
  • Septiembre
    2025

Con un emotivo mensaje y visiblemente conmovido, el senador Luis Donaldo Colosio inauguró en Coahuila la Fundación Diana Laura Riojas Reyes, que lleva el nombre de su madre y busca continuar su legado en favor de la niñez mexicana.

El arranque de actividades tuvo lugar en Nueva Rosita, marcando el inicio formal de esta iniciativa en el estado.

Bajo el lema “Acciones sencillas pero poderosas”, la fundación pretende sumar voluntades a nivel nacional para mejorar el bienestar infantil, con especial énfasis en la educación, la salud y el desarrollo integral de niñas y niños. 

Colosio destacó que este proyecto busca honrar la memoria y el trabajo social de su madre, quien en vida impulsó diversas acciones humanitarias.

La Fundación Diana Laura Riojas aspira a convertirse en un motor de cambio a través de programas concretos y de impacto social directo.

Con su expansión en Coahuila, se da el primer paso para replicar esta labor en otras regiones del país, fortaleciendo una red de apoyo enfocada en la infancia más vulnerable.


