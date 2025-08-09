Cerrar X
Coahuila

Incendio en ladrilleras de Saltillo genera contaminación

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado en uno de los hornos y se salió de control, alcanzando material acumulado en el lugar.

  • 09
  • Agosto
    2025

Un incendio registrado la tarde de este sábado en la zona de ladrilleras del norponiente de Saltillo provocó una densa columna de humo y fuerte olor a contaminantes, debido al uso de madera y llantas como combustible para la producción de ladrillos.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado en uno de los hornos y se salió de control, alcanzando material acumulado en el lugar. 

La quema de llantas y otros residuos intensificó la emisión de humo negro y partículas contaminantes que se extendieron hacia colonias cercanas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y Ramos Arizpe acudieron de inmediato para indicar las labores de combate al fuego y controlar su propagación a otras áreas de producción. 

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque autoridades de Protección Civil recomiendan a la población cercana cerrar ventanas y evitar actividades al aire libre mientras se controlan las emisiones.

La actividad de las ladrilleras en este sector ha sido objeto de señalamientos por el impacto ambiental que genera el uso de combustibles no autorizados, pese a que las autoridades han insistido en la necesidad de migrar a procesos menos contaminantes. 

Este nuevo incidente reaviva el debate sobre la regulación y supervisión de la industria ladrillera en la capital coahuilense.


