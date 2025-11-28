Inicia CDHEC investigación por violencia policial en Torreón

Por el uso arbitrario de la fuerza pública, considerada una de las violaciones más graves en las que puede incurrir un servidor público, se abrió una queja de oficio en contra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) por los hechos ocurridos la tarde del domingo 23 de noviembre en la colonia Luis Donaldo Colosio, durante el operativo para “desmantelar” un palenque clandestino que terminó en una pelea entre uniformados y ciudadanos, entre ellos menores de edad.

De forma inmediata circuló un video en redes sociales de la confrontación de los elementos de Seguridad Pública Municipal (elementos femeninos), en los que destaca la presencia de una menor en medio de la agresión.

Sobre los hechos de los que el titular de la Dirección de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales, reconoció que “se salió un poquito de control”, la Comisión de Derechos Humanos abrió una queja de oficio, la misma que se ratificó por familiares de los participantes en los hechos, quienes acudieron a la Segunda Visitaduría con sede en Torreón para presentar su queja correspondiente.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el empleo arbitrario de la fuerza pública se considera como una de las violaciones graves a los derechos humanos que ocurre cuando los servidores públicos abusan de su poder y utilizan la fuerza de manera que viola los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y oportunidad.

En su declaración sobre el uso de la fuerza, el titular de la DSPM argumentó: “Se salió un poquito de control porque también las menores agredieron a los elementos. Aún así, se actuó y será la autoridad ministerial la encargada de determinar el procedimiento”.

Por los hechos, fueron detenidos Cintia Noemí “NN” de 21 años; Silvia Janeth “NN” de 40; Luis Manuel “NN” de 23; Bruno Tomás “NN” de 19; José Raymundo “NN” de 40; Daniel “NN” de 41, así como dos menores de 16 y 17 años de edad.

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades por maltrato animal, lesiones y resistencia a particulares.

Comentarios