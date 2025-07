Inician lluvias en Saltillo y continuarán todo el fin de semana

Las lluvias comenzaron a registrarse este sábado en Saltillo y se espera que continúen durante todo el fin de semana, con un 85 por ciento de probabilidad de precipitaciones para la región sureste de Coahuila, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La Dirección de Protección Civil del municipio pidió a la ciudadanía mantener medidas preventivas, ante el riesgo de accidentes o afectaciones derivadas de la acumulación de agua.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil en Saltillo, informó que el Gobierno Municipal trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado en labores de monitoreo y atención a la población.

Entre las recomendaciones emitidas destacan: evitar salir si no es necesario, conducir con precaución, no cruzar escurrimientos ni arroyos, y no estacionarse debajo de árboles o estructuras inestables.

En caso de ingreso de agua a viviendas, se aconseja suspender con cuidado el suministro de energía eléctrica y no tocar interruptores sin protección. También se debe tener precaución con cables de corriente caídos o expuestos.

Las autoridades recordaron que están disponibles albergues temporales para quienes lo necesiten, ubicados en zonas como el Centro, Bellavista, Ojo de Agua y Lomas del Refugio.

Comentarios