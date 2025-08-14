Jorge Soto Duarte asume como nuevo Jefe de Gabinete en Arteaga

La alcaldesa de Arteaga, Karen Sánchez Flores, nombró a Jorge Soto Duarte como nuevo Jefe de Gabinete del municipio, quien asumió de inmediato el cargo para integrarse a los trabajos de la administración.

Soto cuenta con una sólida trayectoria en el servicio público, destacando su desempeño como tesorero en Ramos Arizpe durante las administraciones de Chema Morales, así como su participación en el Voluntariado de Coahuila y el DIF municipal.

Soto Duarte llega con experiencia tanto administrativa como política, lo que fortalecerá el trabajo operativo de la alcaldesa.

Su encomienda principal será coordinar acciones que permitan dar seguimiento a los proyectos en marcha y asegurar que se cumplan los compromisos asumidos con la ciudadanía en diversas áreas, desde infraestructura hasta programas sociales, en la cabecera municipal y comunidades rurales.

Con este nuevo movimiento, el gobierno de Arteaga busca reforzar su capacidad de gestión y consolidar resultados en uno de los pueblos mágicos más emblemáticos del país.

La alcaldesa Sánchez Flores confió en que la incorporación de Soto Duarte contribuirá a mantener el ritmo de trabajo y a fortalecer el desarrollo del municipio.

