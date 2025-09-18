Lanzan convocatoria para el Premio a la Inclusión en Coahuila

El Gobierno del Estado de Coahuila presentó la primera edición del Premio a la Inclusión, con el objetivo de visibilizar y reconocer a personas y organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación.

El anuncio fue realizado por Enrique Martínez, quien destacó la relevancia de este reconocimiento.

“Es la primera vez que se impulsa un premio de esta naturaleza en el estado. Queremos motivar, alentar y reconocer a quienes han dedicado tiempo y esfuerzo en construir una sociedad más justa y sin exclusiones”, señaló.

La convocatoria contempla un premio de $100 mil pesos en efectivo para el proyecto o persona seleccionada. El registro permanecerá abierto hasta el 10 de octubre, enviando un correo electrónico a non-discrimination.coahuila.gov.mx, desde donde se compartirá la liga para subir la documentación y justificar la postulación.

Martínez comentó que ya se ha recibido respuesta de colectivos y ciudadanos interesados. “Todavía no tenemos el corte de esta semana, pero sí hemos visto participación de algunos grupos y personas que están trabajando en estos temas”, agregó.

Algunos participantes resaltaron la importancia de la convocatoria. Ana López, integrante de una asociación civil dedicada a la atención de personas con discapacidad, dijo: “Que existan premios como este es un incentivo para seguir adelante. Muchas veces el trabajo de inclusión se hace en silencio, y tener la oportunidad de que se reconozca nos motiva muchísimo”.

Por su parte, José Ramírez, activista en temas de diversidad sexual, destacó el impacto que puede generar el galardón. “Más allá del recurso económico, lo valioso es la visibilidad. Que se hable de inclusión en el Estado es ya un paso importante, y este premio puede abrir puertas a más proyectos”.

Con este reconocimiento, Coahuila busca consolidarse como un referente en la promoción de políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.