Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_03_at_6_59_10_PM_8f0c1a2854
Coahuila

Listas escuelas de Saltillo para la entrega de libros de texto

Planteles ya recibieron los libros de texto y los entregarán al iniciar clases. Padres y alumnos destacan el apoyo económico y el entusiasmo por usarlos

  • 03
  • Septiembre
    2025

En Saltillo, las escuelas ya se encuentran preparadas para la distribución de libros de texto gratuitos a estudiantes de todos los grados, informó la maestra Silvia Sifuentes Galván, directora de la Secundaria Técnica número 74 José Clemente Orozco.

La docente señaló que los planteles han recibido los materiales correspondientes y que la entrega se llevará a cabo de manera organizada para que cada alumno cuente con los ejemplares necesarios al inicio de las actividades escolares.

“Estamos listos para entregar los libros de texto, se trabajó con anticipación para que los alumnos no tengan ningún retraso en sus clases y cuenten con el material desde el primer día”, explicó Sifuentes Galván.

Padres de familia manifestaron que contar con los libros gratuitos representa un apoyo importante para la economía del hogar. 

“Es una ayuda muy grande, porque así no tenemos que gastar en comprar todos los libros, y los niños pueden estudiar tranquilos”, comentó María Elena López, madre de un estudiante de secundaria.

Por su parte, algunos alumnos dijeron sentirse motivados al recibir los ejemplares.

“A mí me gusta estrenar los libros, porque todo está en blanco y podemos comenzar a trabajar desde cero”, expresó David Martínez, estudiante de segundo grado.

De acuerdo con lo informado, la distribución contempla a todos los niveles educativos y busca garantizar que ningún estudiante se quede sin sus libros durante el presente ciclo escolar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

kinder_reynosa_acoso_laboral_0e9c02001c
Denuncia maestra acoso laboral en kínder de Reynosa
113482c9_0009_408f_bd47_47cdf9452b8f_37b7229837
Baja en producción automotriz no afecta a egresados de UPRA
Whats_App_Image_2025_09_03_at_12_36_48_AM_563914af64
Jugadores de FACDYC de la UANL son... ¡Auténticas Lechuzas!
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_d9e16d4c57
Anuncian estreno de 'Frankenstein' para octubre 2025
rss_efe2511904d47b87e9c8d41a43fb892045f6cd4e6baw_1e4375909d
Jessica Chastain recibe homenaje con estrella en Paseo de la Fama
EH_UNA_FOTO_923ab09658
FMF aplaude decisión del TAS: no habrá ascenso antes de 2026-27
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×