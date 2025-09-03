Listas escuelas de Saltillo para la entrega de libros de texto

En Saltillo, las escuelas ya se encuentran preparadas para la distribución de libros de texto gratuitos a estudiantes de todos los grados, informó la maestra Silvia Sifuentes Galván, directora de la Secundaria Técnica número 74 José Clemente Orozco.

La docente señaló que los planteles han recibido los materiales correspondientes y que la entrega se llevará a cabo de manera organizada para que cada alumno cuente con los ejemplares necesarios al inicio de las actividades escolares.

“Estamos listos para entregar los libros de texto, se trabajó con anticipación para que los alumnos no tengan ningún retraso en sus clases y cuenten con el material desde el primer día”, explicó Sifuentes Galván.

Padres de familia manifestaron que contar con los libros gratuitos representa un apoyo importante para la economía del hogar.

“Es una ayuda muy grande, porque así no tenemos que gastar en comprar todos los libros, y los niños pueden estudiar tranquilos”, comentó María Elena López, madre de un estudiante de secundaria.

Por su parte, algunos alumnos dijeron sentirse motivados al recibir los ejemplares.

“A mí me gusta estrenar los libros, porque todo está en blanco y podemos comenzar a trabajar desde cero”, expresó David Martínez, estudiante de segundo grado.

De acuerdo con lo informado, la distribución contempla a todos los niveles educativos y busca garantizar que ningún estudiante se quede sin sus libros durante el presente ciclo escolar.

